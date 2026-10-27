GM en hausse après avoir annoncé son transfert au Nasdaq

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27 octobre - ** Les actions de General Motors ( GM.N ) ont progressé de 2,4% à 78,13 dollars avant l'ouverture, après l'annonce du transfert de cotation de la Bourse de New York vers le Nasdaq

** Le directeur financier Paul Jacobson affirme que la stratégie de GM axée sur la technologie fait du Nasdaq un « choix naturel » pour sa cotation à mesure que l’entreprise se développe

** L'action General Motors devrait commencer à être négociée sur le Nasdaq sous le symbole « GM » le 17 novembre

** Sur 27 analystes, 22 attribuent à GM la note « achat fort » ou « achat », et 5 la note « conserver »; le cours cible médian est de 99 dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture de lundi, le titre affichait une baisse d’environ 6% depuis le début de l’année, contre une hausse de 12% pour l’indice S&P 500 .SPX

** La semaine dernière, le groupe hôtelier Hilton HLT.N a annoncé son intention de transférer sa cotation du NYSE vers le Nasdaq