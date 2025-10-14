 Aller au contenu principal
GM: Charge de $1,6 md liée à la réorientation de sa stratégie sur les VE
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 13:10

Logo de GM au sommet du siège de l'entreprise

Logo de GM au sommet du siège de l'entreprise

General Motors (GM) va enregistrer une charge de 1,6 milliard de dollars (1,38 milliard d'euros) au troisième trimestre liée à la réorientation de ses projets de véhicules électriques (VE) et à l'affaiblissement de la demande après l'expiration d'une aide financière essentielle aux États-Unis, a déclaré le constructeur américain mardi.

"A la suite des récents changements de politique du gouvernement américain, y compris la fin de certaines incitations fiscales pour les consommateurs pour les achats de VE et la réduction de la rigueur des réglementations sur les émissions, nous nous attendons à ce que le taux d'adoption des VE ralentisse", a déclaré GM dans un communiqué mardi.

Le président américain Donald Trump a notamment supprimé le soutien clef pour l'industrie automobile que constituait le crédit d'impôt fédéral de 7.500 dollars accordé pour les VE.

Les charges comprennent une dépréciation hors trésorerie de 1,2 milliard de dollars liée aux ajustements de capacité des VE et 400 millions de dollars pour les frais d'annulation de contrat et les règlements commerciaux.

A New York, l'action GM abandonnait 2,5% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Utkarsh Shetti à Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

Automobile / Equipementiers
