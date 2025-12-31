GlobalFoundries chute après la rétrogradation de l'action par Wedbush

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre -

** Les actions du fabricant de puces GlobalFoundries GFS.O chutent de 1,7 % à 35,30 $ dans les transactions de pré-marché

** Wedbush rétrograde le titre de "surperformance" à "neutre"

** La société de courtage indique qu'il existe un risque à court terme pour l'électronique grand public, en particulier les smartphones, en raison de la hausse des coûts des mémoires, les OEM (fabricants d'équipements d'origine) réduisant déjà leur production en prévision d'une baisse de la demande

** Wedbush réduit le prix cible de 42 $ à 40 $, ce qui représente une hausse de 10,20 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 36,115 $ ** "Bien que nous nous attendions à ce que la prolifération de l'IA à la périphérie entraîne des cycles de rafraîchissement des appareils ainsi qu'une croissance du contenu, nous pensons que ce catalyseur est plus probable dans plus de 12 mois" - Wedbush

** 10 courtiers sur 21 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et un à "vendre"; leur PT médian est de 40 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture du dernier jour, l'action a baissé de 15,8 % depuis le début de l'année