GLOBAL LNG-Les prix du GNL en Asie augmentent en raison des inquiétudes liées à l'Iran et des prévisions de hausse de la demande estivale

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* Les températures supérieures à la normale en Asie devraient soutenir la demande de climatisation

* QatarEnergy a livré deux cargaisons de GNL au Pakistan, et d'autres pourraient suivre dans les semaines à venir

* La réduction des exportations américaines due à des travaux de maintenance accentue la tension sur le marché

par Marwa Rashad

Le prix au comptant du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie a augmenté cette semaine, sur fond d’inquiétudes concernant une reprise du conflit entre les États-Unis et l’Iran après que le président américain Trump a déclaré que sa patience envers Téhéran était à bout.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en juin en Asie du Nord-Est LNG-AS a été estimé à 17,80 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), contre 16,90 dollars/mmBtu la semaine dernière. Le prix pour une livraison en juillet a été estimé à 18,10 dollars/mmBtu, selon des sources du secteur.

Les prix sont volatils depuis mars, date à laquelle ils ont atteint leur plus haut niveau depuis fin 2022, dépassant les 25 $/mmBtu.

« Les prix en Asie-Pacifique ont reculé par rapport à leurs récents sommets, ce qui indique une certaine destruction de la demande. Cependant, comme les volumes qatariens restent bloqués et qu'aucune résolution diplomatique n'est en vue, nous verrons probablement davantage de risques de hausse à court et moyen terme en raison des tensions liées au conflit », a déclaré Toby Copson, associé gérant chez Davenport Energy.

Les prévisions météorologiques restent favorables à la consommation asiatique de GNL à court terme, a déclaré Laura Page, responsable de LNG Insight chez Kpler, ajoutant que des températures supérieures à la normale sur une grande partie de l’Asie devraient soutenir la demande de refroidissement à court terme jusqu’à la semaine prochaine, la chaleur plus intense dans le nord de la Chine et la chaleur persistante en Inde favorisant la consommation régionale de gaz.

Au cours de la semaine dernière, QatarEnergy a débloqué deux cargaisons de GNL qui étaient bloquées dans le golfe Persique pour être livrées au Pakistan, et d'autres cargaisons pourraient être débloquées dans les semaines à venir.

« Si les livraisons de GNL qatari apporteront un certain soulagement au bilan gazier national serré du Pakistan, une baisse de la demande dans les secteurs de l’électricité et de l’industrie est toujours attendue, bien qu’à une intensité moindre, car l’offre de GNL devrait rester inférieure aux normes saisonnières », a ajouté Mme Page.

Aux États-Unis, les opérations de maintenance ont pesé sur les exportations de GNL, les travaux à Freeport, Corpus Christi, Golden Pass et Cameron ayant tous légèrement freiné les exportations depuis le début du mois, a déclaré Martin Senior, responsable de la tarification du GNL chez Argus.

En Europe, les prix du gaz sur le hub néerlandais TTF s’établissaient autour de 49 euros par mégawattheure.

Le marché européen du GNL s’est raffermi au cours de la semaine, soutenu par des fondamentaux mondiaux plus solides. La hausse des prix spot asiatiques et l’amélioration des marges nettes pour les cargaisons en provenance des États-Unis ont favorisé les flux vers l’Est, réduisant la disponibilité immédiate en Europe du Nord-Ouest et maintenant les prix du GNL à un niveau relativement élevé par rapport au TTF, a déclaré Aly Blakeway, responsable du GNL de l’Atlantique chez S&P Global Energy.

« Les acteurs du marché sont restés attentifs aux développements géopolitiques. La persistance des primes de risque, ainsi que le risque de perturbation de l'approvisionnement, ont continué à soutenir le sentiment du marché », a-t-il déclaré.

S&P Global Energy a évalué son indice de référence quotidien « Northwest Europe LNG Marker » pour les cargaisons livrées en juin, sur une base DES () ex-navire à l’), à 16,049 $/mmBtu le 14 mai, soit une décote de 0,235 $/mmBtu par rapport au prix au hub TTF.

Argus a évalué le prix à 16,010 $/mmBtu, tandis que Spark Commodities l'a évalué à 16,078 $/mmBtu.

Les fonds d'investissement ont recommencé à liquider leurs positions longues sur le TTF la semaine dernière, alors que le marché peinait à concilier la reprise des livraisons de GNL via le détroit d'Ormuz avec l'impasse persistante entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré Seb Kennedy, analyste indépendant chez Energy Flux News.

« La volatilité du TTF empêche également les fonds de prolonger leurs positions longues, car les fluctuations brutales des prix font grimper la valeur à risque sur les positions importantes sur le TTF, ce qui enfreint les règles internes en matière de budget de risque », a-t-il ajouté.

Les frais de transport mondiaux de GNL ont légèrement diminué, les tarifs sur l'Atlantique tombant à 94 750 $/jour et ceux sur le Pacifique à 63 000 $/jour, a déclaré Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities.

L'arbitrage américain sur le mois le plus proche vers l'Asie du Nord-Est via le cap de Bonne-Espérance et le canal de Panama penche en faveur de l'Asie, a-t-il ajouté.