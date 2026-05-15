 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en baisse, entre repli de la tech et remontée des taux obligataires
information fournie par AFP 15/05/2026 à 15:36

Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, minée par un recul de la tech et par la hausse des taux obligataires, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping n'ayant pas dissipé les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,66%, le Nasdaq - à forte coloration technologique - chutait de 1,40% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,93%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
409,220 USD NYSE +1,34%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 16:03

    Il y a des choses que La Bourse sait et que nous ne savons pas. Mais il est clair que le voyage "glorieux" de Trump avec des choses "fantastiques" et des ventes de "gros avions" n'a pas donné le résultat escompté. Je pense que Xi lui a dit "débrouille toi" et il rentre fort narri de son voyage ! A qui va-t-il s'en prendre pour détourner ce mauvais engagement, un de plus !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
INNATE PHARMA
1,72 +3,61%
CAC 40
7 962,65 -1,48%
Pétrole Brent
109,02 +2,28%
SOITEC
146,45 -3,59%
OSE IMMUNO
5,62 +14,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank