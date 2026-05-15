Wall Street ouvre en baisse, entre repli de la tech et remontée des taux obligataires

Wall Street à New York ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, minée par un recul de la tech et par la hausse des taux obligataires, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping n'ayant pas dissipé les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,66%, le Nasdaq - à forte coloration technologique - chutait de 1,40% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,93%.

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