Tensions Allemagne-USA : Friedrich Merz déconseille aux jeunes d'aller étudier et travailler aux Etats-Unis

Le chancelier allemand Friedrich Merz ce vendredi 15 mai lors d'une conférence devant des jeunes catholiques de Bavière, en Allemagne. ( POOL / KAI PFAFFENBACH )

Le chancelier allemand Friedrich Merz a assuré ce vendredi 15 mai être un "grand admirateur des Etats-Unis", mais cette admiration "n’augmente pas en ce moment".

En cause : "un certain climat social". Ce vendredi 15 mai, le chancelier Friedrich Merz a déconseillé aux jeunes Allemands d'aller étudier et travailler aux Etats-Unis, en pleine passe d'armes avec le président américain Donald Trump. "Je ne recommanderais pas à mes enfants, aujourd’hui, d’aller aux États-Unis, d’y faire leurs études et d’y travailler", a déclaré le dirigeant conservateur lors d'une conférence devant des jeunes catholiques de Bavière, récoltant les applaudissements du public. "Tout simplement parce qu’un certain climat social s’y est soudainement développé", a-t-il continué.

Traditionnel allié des Etats-Unis, Berlin a pris ses distances avec Washington depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, et multiplie les critiques depuis le début de la guerre contre l'Iran. Fin avril, le chancelier a ainsi estimé que Téhéran "humiliait" Washington à la table des négociations. Ce à quoi le chef de la Maison Blanche a répondu que son homologue faisait un travail "déplorable" à la tête de l'Allemagne et a annoncé le retrait de 5.000 soldats américains du pays, une décision attendue depuis longtemps selon le chancelier. Ce vendredi, Friedrich Merz a assuré être un "grand admirateur des Etats-Unis", mais que cette admiration "n’augmente pas en ce moment".

"Peu de pays au monde offrent d’aussi formidables perspectives, y compris et tout particulièrement pour les jeunes, que l’Allemagne", a-t-il indiqué. Il a ensuite vanté "l'économie sociale de marché" en opposition au "capitalisme pur" des Etats-Unis où "les personnes les mieux formées ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi". Le modèle allemand mérite donc que l'on parle "d'avantage des chances que des risques", a conclu Friedrich Merz. Depuis son entrée en fonction en mai 2025, Friedrich Merz a multiplié les sorties suscitant des polémiques, tranchant avec le style de ses prédécesseurs récents.