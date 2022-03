Global Bioenergies publie ses résultats annuels

GLOBAL BIOENERGIES PUBLIE SES RESULTATS ANNUELS

Perte nette du Groupe de 11 , 8 millions d’euros sur l ’exercice 202 1

Trésorerie brute de 20 , 9 millions d’euros a u 3 1 décembre 202 1

Paris , le 2 mars 202 2 : Le Conseil d’administration de G lobal Bioenergies tenu ce jour a arrêté les comptes annuels 2021 , lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes 1 .

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : « La perte enregistrée est très proche de celle de l’année précédente. Toutefois, le détail des comptes révèle des évolutions majeures entre ces deux exercices : pour la première fois dans l’histoire de la Société, un chiffre d’affaires est enregistré au titre de la commercialisation de produits formulés à partir d’ingrédients issus du procédé de Global Bioenergies. Même si les ventes sont encore modestes, cette descente dans la chaîne de valeur jusqu’au consommateur final nous a permis d’illustrer de façon très concrète et au plus grand nombre l’intérêt de notre innovation. Nos ingrédients seront bientôt disponibles pour d’autres acteurs de la cosmétique, à commencer par les acteurs du maquillage. Par ailleurs, les charges relatives à l’industrialisation et à la commercialisation du procédé représentent désormais 43% du total des charges du Groupe, contre 29% en 2020 et 22% en 2019. La Société se configure pour anticiper le défi de la production et de la commercialisation à grande échelle. »

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, indique : « Notre vision de produire des hydrocarbures renouvelables et notre stratégie de conquérir les marchés par étapes, d’abord dans les cosmétiques puis dans la chimie et les carburants, correspondent aux préoccupations environnementales et stratégiques de l’Europe et du Monde. »

Compte de résultat du Groupe





Données en k€ du 01/01/21 du 01/01/20 du 01/01/19 Comptes consolidés au 31/12/21 au 31/12/20 au 31/12/19 Produits d’exploitation 3 881 3 276 3 494 Charges d’exploitation 17 229 16 332 17 517 Résultat d’exploitation -13 348 -13 056 -14 024 EBITDA - 11 093 - 9 777 - 1 0 527 Résultat financier -131 -184 -291 Résultat exceptionnel -2 -172 166 Impôts sur les bénéfices (CIR) -1 708 -2 264 -1 407 Résultat net - 11 773 - 11 148 - 1 2 741

Les produits d’exploitation sont notamment constitués :

des revenus issus des cinq projets en cours faisant l’objet de subventions européennes (3 024k€) ;

de la variation des stocks de produits finis, notamment les produits LAST ® (731k€) ;

(731k€) ; de l’initiation du chiffre d’affaires de la marque LAST ® , lancée le 14 juin 2021 (41k€). Les ventes ont débuté à l’été 2021 à un rythme modeste, et sont en progression régulière depuis.





Les charges d’exploitation reflètent (i) la part chaque fois plus importante des dépenses du poste « Industrialisation/Commercialisation », lequel a plus que doublé depuis 2019 (en tenant compte de l’augmentation du stock d’isobutène IBN et de son dérivé l’isododécane IDD) et (ii) la diminution de 15% des autres postes de dépenses, déjà observable entre 2019 et 2020, puis à nouveau entre 2020 et 2021.

Données en k€ - Groupe 20 2 1



2 0 20



201 9



Détail des charges d’exploitation Personnel 4 091 4 057 4 973 Industrialisation/Commercialisation 7 934 5 989 3 879 Variation de stock IBN et dérivés* -597 -1 314 - Laboratoire 680 929 1 234 Locations et maintenance 834 1 027 1 259 Propriété intellectuelle 562 693 736 Amortissements & dépréciations 2 254 3 279 3 496 Autres 1 471 1 672 1 939 Total 17 229 16 332 17 517

* le signe « – » indique » une hausse du stock

Données en k€ - Groupe 2 021



2020



2019



Détail du poste "Industrialisation/Commercialisation" Runs de fermentation 2 746 3 203 3 258 Procédé 1 étape – IBN Pomacle 495 583 731 Procédé 1 étape – IBN Leuna 1 767 2 620 2 527 Procédé 2 étapes – Acide prénique 484 - - Conversion d’isobutène en IDD cosmétique 1 023 1 313 - Développement de la mise à l’échelle 1 034 712 620 Tests et production de produits finis cosmétiques 924 146 - Développement de la marque LAST ® 2 207 615 - Total 7 934 5 989 3 879

Le démonstrateur de Leuna a été démantelé à l’issue du contrat d’exploitation qui s’est achevé en juillet 2021, après un peu plus de 4 années de services. Les principales unités qui le composaient ont été réinstallées en France, sur le site de Pomacle-Bazancourt, pour créer un site de production intégré aux fermenteurs de la plateforme ARD. Cette nouvelle unité permettra la mise à l’échelle du procédé dit « 2 étapes » (voir plus loin, paragraphe « Evolution et progrès du procédé de production de l’isododécane »). Ce procédé porte une perspective triple : (i) produire environ 10 fois plus d’isobutène que le démonstrateur de Leuna (ii) à des coûts moindres et (iii) valoriser l’intermédiaire produit à l’issue de la première étape du procédé, connu sous le nom d’acide prénique (cf. communiqué de presse du 9 février 2022).

Les dépenses relatives à la chaîne aval de production – correspondant à la conversion de l’isobutène en isododécane de qualité cosmétique – sont moindres qu’en 2020, du fait de l’optimisation du procédé et de l’arrêt de la production d’isobutène suite au démantèlement du démonstrateur de Leuna.

Les travaux relatifs à l’adaptation du procédé à des échelles chaque fois plus grandes s’intensifient, en vue de la production à partir de fin 2024 à l’échelle du millier de tonnes par an dans une usine de grande taille.

Enfin, 2021 a connu un investissement conséquent autour du lancement de la marque LAST ® , au travers de la production des produits finis, des tests relatifs à la conformité de leur formulation et notamment de l’isododécane biosourcé, des aspects réglementaires, mais aussi des dépenses de marketing et de communication.

B il an du Groupe





Actif en k€ 31 / 12 /21 3 1/12 / 20 Pas sif en k € 3 1 / 12 /21 31/12/20 Immobilisations incorporelles 800 980 Capital 743 507 Immobilisations corporelles 637 1 565 Prime d’émission 29 289 96 022 Immobilisations en cours 1 897 129 Report à nouveau -4 697 -81 292 Immobilisations financières 1 544 1 211 Résultat -11 773 -11 148 Subventions d’équipement - 43 ACTIF IMMOBILISE 4 879 3 885 CAPITAUX PROPRES 13 562 4 132 Stock IBN, dérivés et produits finis 1 793 1 314 PROVISIONS 61 183 Stock consommables R&D 250 653 Créances 3 524 4 812 Avances conditionnées et emprunts 12 454 13 169 Disponibilités 20 931 14 491 Fournisseurs 3 520 2 698 VMP 147 360 Dettes fiscales et sociales 1 185 1 360 Charges constatées d’avance 261 283 Autres dettes et PCA 1 003 4 255 ACTIF CIRCULANT 26 907 21 913 DETTES & PCA 18 163 21 483 TOTAL ACTIF 31 785 25 798 TOTAL PASSIF 31 785 25 798

A l’actif : les immobilisations en cours augmentent du fait de la décision annoncée au printemps 2021 de transférer les principales unités du démonstrateur de Leuna sur le site de Pomacle. Les stocks de produits finis augmentent du fait du lancement de la marque LAST ® le 14 juin 2021. Le montant brut de trésorerie augmente de 6,4m€ entre le 31/12/20 et le 31/12/21.

Au passif : le report à nouveau débiteur a été affecté sur la prime d’émission par décision votée par l’assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2021. Ce jeu d’écriture, sans impact sur les capitaux propres, assainit la présentation des comptes et facilite l’accès à certains financements publics. Les autres dettes et produits constatés d’avance (PCA) diminuent du fait de l’imputation de dettes intragroupes (entre Global Bioenergies SA et Global Bioenergies GmbH) sur le compte courant de la filiale Global Bioenergies GmbH et de la comptabilisation de produits de subventions venant diminuer le montant des PCA.

Faits marquants 2021 et évènements récents





Libération du premier lot d ’isododécane de qualité cosmétique

L’année 2021 a débuté par la libération du tout premier lot d’isododécane de qualité cosmétique et d’origine naturelle issu du procédé développé par Global Bioenergies. L’isododécane est un dérivé d’isobutène. C’est une molécule très connue de la cosmétique ; on y recourt pour ses propriétés émollientes et ses caractéristiques techniques, notamment (i) son excellente capacité à dissoudre les ingrédients d’une formulation donnée et (ii) sa volatilité, laquelle présente un ratio optimal entre les temps d’application et de séchage.

Très répandu dans les soins de la peau ou les traitements capillaires, l’isododécane est également la molécule phare du maquillage dit « longue-tenue ». Ce segment spécifique du maquillage combine les caractéristiques de résistance à l’eau, de longue tenue dans le temps et de faible transfert. Ce marché représente environ un milliard d’unités vendues par an, soit ¼ du marché mondial du maquillage. Dans ces produits, l’isododécane peut représenter jusqu’à 50% du volume des ingrédients.

La perspective de substituer l’isododécane synthétique par de l’isododécane d’origine naturelle représente une opportunité inattendue pour l’industrie cosmétique, engagée plus fermement que jamais dans une ambitieuse quête de naturalité.

Lancement d’une marque de maquillage en propre : LAST ®

Pour illustrer son offre innovante, la Société a décidé de s’appuyer sur la particularité du maquillage « longue-tenue » et de sa dépendance singulière à l’isododécane. Le fait que l’isododécane soit le premier ingrédient en proportion dans les formulations « longue-tenue » privait jusqu’à présent ce segment d’atteindre une naturalité élevée. Grace à son isododécane d’origine naturelle, Global Bioenergies avait pour la première fois la possibilité de créer et mettre sur le marché la première marque de maquillage combinant longue-tenue au niveau des meilleurs produits du marché, et naturalité supérieure à 90%.

La Société a réuni une équipe expérimentée réunissant les différents métiers nécessaires à l’émergence de cette marque : marketing et communication, formulation, réglementaire, packaging, production et logistique, e-commerce… le tout pensé pour réduire au minimum l’empreinte environnementale des produits, fabriqués en France. Une gamme de 32 références de mascaras, mascaras sourcils, ombres à paupières et rouges à lèvres a été développée en un temps record, avec l’obsession d’atteindre « la naturalité sans aucune concession sur la performance », ce qui a été confirmé lors d’intensifs tests consommateurs menés en aveugle.

La marque LAST ® a été lancée à l’été 2021 au travers d’un site web marchand dédié ( www.colors-that-last.com ), et a rapidement obtenu une reconnaissance forte de la part du domaine, qui lui a décerné deux prestigieux prix (CosmétiqueMag et Marie Claire)

Cette marque est une vitrine de la Société : grâce à cette preuve technologique et commerciale, la Société entend initier, auprès des grands industriels du domaine, un mouvement de conversion à son isododécane d’origine naturelle. Au travers de sa marque propre, Global Bioenergies pourrait donc faire émerger un nouveau standard. LAST ® n’est donc pas un aboutissement, mais bien un point de départ : il s’agit désormais de diffuser cette technologie auprès des industriels du domaine.

Evolution et progrès du procédé de production de l’isododécane

La Société a travaillé à l’augmentation de ses capacités de production à court terme, au travers d’une évolution de son procédé. En le scindant en deux étapes successives, il devient possible d’utiliser des capacités fermentaires déjà existantes pour la première étape, et donc de s’appuyer sur des fermenteurs non spécifiques présentant des volumes de fermentation de très grande taille. Le procédé gagne ainsi en flexibilité industrielle : seule la seconde étape doit continuer d’être conduite dans l’un des deux fermenteurs spécifiquement conçus par Global Bioenergies ; cette étape étant très productive, elle ne requiert en comparaison de la première étape qu’un volume réactionnel réduit.

Un premier test dans un fermenteur de pleine taille – 180m 3 , soit 36 fois plus gros que le 5m 3 du démonstrateur de Leuna – a été réalisé sur la première étape en mai 2021, sur le site ARD de Pomacle. Un pas historique a été franchi : jusqu’alors, seule une usine neuve basée sur des fermenteurs spécifiques pouvait permettre d’envisager une production à grande échelle. Cette évolution permet de s’appuyer sur des façonniers pour la première étape de fermentation. La deuxième étape a été validée à l’échelle du pilote industriel de la Société.

La mise en place de ce procédé en deux étapes a également permis d’identifier un mécanisme d’inhibition qui limitait jusque-là les performances du procédé. De nouvelles souches ne produisant plus l’inhibiteur incriminé ont été produites et ont montré une productivité améliorée. D’autres travaux ont été menés avec succès pour améliorer le procédé et réduire le coût de production de l’isobutène et de ses dérivés.

Construction d’une première unité commerciale à Pomacle

La Société s’est engagée dans la construction d’une première unité commerciale, qui permettra de produire de l’isobutène à hauteur de 100 tonnes/an pour servir le marché des ingrédients maquillage. Ce marché est particulier : l’isododécane y est incontournable pour les formulations longue tenue, et l’isododécane produit par la Société est le seul du marché à être produit à partir de ressources renouvelables. La marque LAST ® constitue un premier exemple de formules combinant longue tenue et naturalité élevée. La Société a démantelé le démonstrateur de Leuna à l’été 2021, et réutilisé une partie des équipements du site de Leuna pour construire l’unité, qui doit démarrer au premier trimestre 2022 et monter à pleine capacité dans les 18 mois. Il est attendu que cette unité soit profitable, et permette également de préparer la mise en place d’une unité industrielle de plus grande taille en 2024, qui viserait les marchés plus larges de la dermocosmétique et des soins capillaires.

Premier vol international d’un avion alimenté par de l’essence renouvelable à plus de 97%

La Société poursuit son ambition d’apporter au monde une solution supplémentaire dans le domaine des biocarburants. Le secteur aérien, lourdement affecté par la crise Covid, doit désormais relever un autre défi de taille : limiter son empreinte carbone. Les solutions mises en œuvre pour le transport automobile (électrique, bio-éthanol, biodiesel), ne sont pas réplicables au transport aérien, et l’innovation est donc la seule voie possible. Global Bioenergies a réalisé au mois de juin 2021 une première mondiale en faisant voler entre Sarrebruck, en Allemagne, et Reims, en France, un avion à moteur à pistons alimenté par de l’essence à plus de 97% renouvelable, préparée à partir de l’isobutène produit par Global Bioenergies en utilisant son procédé innovant.

La certification du procédé pour les carburants aériens est en cours, et pourrait être obtenue d’ici fin 2022.

Levée de fonds d’un montant global de 14,5 millions d’euros

Une opération d’augmentation de capital a été réalisée en décembre sous la forme d’un Accelerated Book Building, avec la particularité d’avoir pu associer des particuliers à cette forme d’opération pour la deuxième fois en France uniquement, grâce à la plateforme PrimaryBid. Un montant total de 14,5 millions d’euros a été levé, dont un million auprès des particuliers. Ces fonds sont destinés à :

poursuivre le développement commercial, finir la construction, amorcer la production industrielle et financer le besoin en fonds de roulement de la nouvelle unité de Pomacle-Bazancourt pour produire de l’IDD biosourcé destiné au marché de niche du maquillage ; mener les travaux d’ingénierie et déployer le projet d’usine qui produira en 2024 à l’échelle du millier de tonnes pour alimenter les marchés plus vastes de la dermocosmétique et des soins capillaires ; poursuivre les efforts R&D pour réduire le coût d’exploitation du procédé en vue des applications commodités et biocarburants aériens à horizon 5 ans, et diversifier les débouchés commerciaux.







Subvention de 500k€ dans le cadre du plan France Relance

Début 2022, la région Grand-Est a octroyé un financement public de 500k€ dans le cadre du plan France Relance. Ce financement contribuera au financement de la construction de l’unité de Pomacle.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille de composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. En 2021, le Groupe a accédé pour la première fois au marché en lançant LAST ® , sa propre marque de maquillage, dont la formulation repose sur un ingrédient clé issu de sa technologie. La Société poursuit le travail d’optimisation des performances de son procédé et d’augmentation progressive de ses capacités de production, afin de fournir ses ingrédients aux grands acteurs de la cosmétique et d’améliorer ainsi la naturalité et l’empreinte environnementale du domaine. Sa technologie est également applicable à la production de plastiques, caoutchoucs et peintures renouvelables. Global Bioenergies porte enfin la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

