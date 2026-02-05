Le bitcoin sous les 70.000 dollars, une première depuis l'élection de Trump

Le cours du bitcoin est passé sous la barre des 70.000 dollars pour la première fois depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024 qui avait propulsé la cryptomonnaie ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le cours du bitcoin a plongé jeudi sous la barre des 70.000 dollars jeudi, une première depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024 qui avait galvanisé cette cryptomonnaie, désormais délaissée par les investisseurs.

Le marché des cryptomonnaies connaît "une véritable débâcle", et "les sorties de capitaux s'accélèrent", constatent Chris Beauchamp et Axel Rudolph, analystes chez IG.

Après être tombé jusqu'à 66.364,19 dollars, au plus bas depuis fin octobre 2024, le bitcoin perdait 8,19% vers 17H30 GMT (18H30 heure de Paris) à 66.677,25 dollars, poursuivant sa chute liée à une aversion pour les actifs jugés volatils et donc plus risqués.

Ces derniers jours, le bitcoin pâtit d'un moindre enthousiasme des investisseurs sur les marchés, qui délaissent les actions technologiques mais aussi les métaux précieux, d'habitude considérés comme des valeurs refuges.

La plus capitalisée des cryptomonnaies est "emportée par la vague de ventes de valeurs technologiques", car "par essence, le bitcoin est un actif lié à Internet", confirment Charlie Morris et Shehriyar Ali, analystes pour ByteTree.

L'ether, la deuxième cryptomonnaie en termes de capitalisation, chutait pour sa part de 7,91% à 1.956,75 dollars, des niveaux pas atteint depuis mai 2025.

Le recul des monnaies numériques s'explique aussi par les incertitudes réglementaires persistantes sur l'examen d'un texte visant à encadrer le secteur aux Etats-Unis, le CLARITY Act, qui patine devant le Sénat.

Les progrès attendus concernant cette loi n'ont pas été au rendez-vous", estime James Butterfill, analyste pour CoinShares, ce qui constitue un "frein" pour le prix des cryptommonnaies.

Leurs cours s'étaient envolés après la victoire de M. Trump à l'élection présidentielle américaine pour un second mandat, le responsable républicain se décrivant comme un ardent promoteur du secteur.

Emporté par cette frénésie, un mois plus tard, le bitcoin avait même franchi pour la première fois le seuil des 100.000 dollars, un record dont le milliardaire s'était publiquement félicité.

La devise numérique avait reculé en raison des menaces américaines de surtaxes douanières, avant de reprendre sa progression, jusqu'à atteindre début octobre un record à 126.251,31 dollars ...puis de rechuter.

Les accusations de conflits d'intérêts liées aux intérêts de la famille Trump dans les cryptomonnaies jettent aussi une ombre sur l'affection toute particulière qu'il porte au secteur.

Le Wall Street Journal a récemment avancé qu'avant la seconde investiture du président américain, le frère du président des Emirats arabes unis, Cheikh Tahnoon Ben Zayed Al Nahyan, se serait engagé à investir 500 millions de dollars pour récupérer près de la moitié des parts de la société World Liberty Financial, qui compte parmi ses fondateurs les trois fils de Donald Trump.

Cela, quelques mois avant que l'administration s'engage à donner à la petite monarchie du Golfe accès à des puces de dernier cri dédiées à l'intelligence artificielle.