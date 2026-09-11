Glencore et Mercuria font partie des entreprises en lice pour le rachat d'une fonderie d'aluminium au Venezuela, selon Bloomberg News

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(Ajout d'un commentaire de Glencore au point 3, de détails tirés du rapport et d'informations contextuelles tout au long de l'article)

La société minière Glencore

GLEN.L , cotée à Londres, et le négociant en matières premières Mercuria Energy, basé en Suisse, font partie des entreprises intéressées par une transaction concernant la plus grande fonderie d'aluminium du Venezuela, a rapporté vendredi Bloomberg News.

Les deux sociétés mènent actuellement des discussions séparées avec le gouvernement vénézuélien au sujet d'un accord concernant la fonderie Venalum, qui pourrait inclure l'exploitation du site et l'accès à l'aluminium qu'elle produit, selon des sources proches du dossier.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Mercuria travaille avec la société d’investissement minier privée Heeney Capital sur ce projet d’accord, bien qu’aucun accord définitif n’ait encore été conclu, précise le rapport.

* Venalum, également connue sous le nom de CVG Venezolana del Aluminio, est un producteur d’aluminium vénézuélien détenu par l’État, implanté à Puerto Ordaz, dans l’État de Bolívar, et dont la capacité de production s’élève à environ 430 000 tonnes métriques d’aluminium primaire par an.

* Glencore a refusé de commenter cette information, tandis que Mercuria Energy et Venalum n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

* Glencore entretenait des liens avec l’industrie vénézuélienne de l’aluminium il y a plus de deux décennies et a par la suite accordé des financements aux producteurs d’aluminium du pays, selon cet article.

* Plus tôt cette année , Glencore a acquis une participation de 45 % dans une usine de recyclage et de refonte d’aluminium située près de Charleston, en Caroline du Sud, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain de l’aluminium.

* Les cours de l’aluminium avaient atteint leur plus haut niveau en trois semaines au début du mois , sous l’effet d’une pénurie d’approvisionnement liée aux tensions au Moyen-Orient.