Glencore envisage une cotation en Australie après l'échec des discussions avec Rio Tinto
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 16:51
Cette réflexion intervient après l'échec des discussions de fusion avec Rio Tinto, qui auraient pu donner naissance au plus grand groupe minier mondial. Les négociations ont été abandonnées en février, Glencore estimant que son activité dans le cuivre et ses perspectives de croissance étaient sous-évaluées, tandis que Rio Tinto considérait que l'opération ne créerait pas suffisamment de valeur pour ses propres actionnaires.
Glencore reste principalement coté à Londres et dispose déjà d'une cotation secondaire à Johannesburg. Le groupe avait également étudié l'an dernier un transfert de sa cotation principale vers les États-Unis, mais avait finalement renoncé en raison des coûts et des difficultés opérationnelles associés à une telle opération.
Valeurs associées
|502,500 GBX
|LSE
|-0,06%
