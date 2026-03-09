 Aller au contenu principal
Glencore envisage une cotation en Australie après l'échec des discussions avec Rio Tinto
09/03/2026

Glencore envisage la possibilité d'une cotation secondaire à la Bourse australienne (ASX) si celle-ci permet d'élargir sa base d'investisseurs et d'améliorer sa valorisation. Le directeur général Gary Nagle a indiqué que cette option pourrait offrir aux investisseurs une alternative aux grands groupes miniers déjà cotés en Australie, comme BHP et Rio Tinto. Une telle décision nécessiterait toutefois des consultations avec les actionnaires et l'avis de conseillers financiers.

Cette réflexion intervient après l'échec des discussions de fusion avec Rio Tinto, qui auraient pu donner naissance au plus grand groupe minier mondial. Les négociations ont été abandonnées en février, Glencore estimant que son activité dans le cuivre et ses perspectives de croissance étaient sous-évaluées, tandis que Rio Tinto considérait que l'opération ne créerait pas suffisamment de valeur pour ses propres actionnaires.

Glencore reste principalement coté à Londres et dispose déjà d'une cotation secondaire à Johannesburg. Le groupe avait également étudié l'an dernier un transfert de sa cotation principale vers les États-Unis, mais avait finalement renoncé en raison des coûts et des difficultés opérationnelles associés à une telle opération.

