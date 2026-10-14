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Glencore à Sydney, c'est parti
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 08:32

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Le groupe minier a lancé une seconde cotation sur l'Australian Securities Exchange, en complément de sa cotation principale à Londres. Glencore espère ainsi séduire les investisseurs australiens friands de valeurs minières et combler l'écart de valorisation qui le sépare de ses pairs spécialisés dans le cuivre.

L'action Glencore a commencé à coter à l'Australian Securities Exchange, en plus de sa cotation principale à Londres. Le titre démarre avec une légère prime par rapport à sa clôture londonienne, signe d'un accueil favorable des investisseurs australiens.

Le groupe minier et de négoce espère obtenir une meilleure valorisation boursière grâce à cette démarche. Il vise en particulier les investisseurs qui cherchent une exposition accrue au cuivre, pilier de sa stratégie de développement minier. En outre, le marché australien est réputé pour sa profondeur sur les valeurs minières et pour un tissu d'investisseurs institutionnels très présents sur ce secteur.

L'indice phare de la place, le S&P/ASX 200, est dominé par les financières (32,7%) et par les minières (26,5%).

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