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GL Events maintient sa guidance de croissance portée par les activités Live et Venues
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 10:01
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Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires de GL Events s'établit à 966 MEUR, en croissance de 9% (12% à changes constants).

Cette performance est portée par la solidité et la complémentarité des trois pôles d'activité du Groupe, avec une dynamique particulièrement soutenue sur les activités Live et Venues.

Le développement international se confirme, avec 54% du chiffre d'affaires réalisé à l'international à fin juin 2026, notamment grâce aux Jumbo Events en Asie et en Europe.

Le Groupe affiche une progression continue de sa rentabilité opérationnelle, avec un résultat opérationnel courant de 107 MEUR, en hausse de 2% par rapport au premier semestre 2025.

Cette amélioration de la rentabilité opérationnelle contribue à une progression du résultat net part du Groupe de 6% par rapport au premier semestre 2025, atteignant 55 MEUR à fin juin 2026, soit un bénéfice net par action de 1,85 EUR.

La dette nette du Groupe s'établit à 513 MEUR au 30 juin 2026, en hausse par rapport au 31 décembre 2025 (471 MEUR) et stable par rapport au 30 juin 2025 (518 MEUR).

"Ces résultats, obtenus dans un contexte mondial incertain, confirment la capacité du Groupe à créer de la valeur de manière durable et permettent d'aborder la seconde moitié de l'exercice avec confiance" indique le groupe.

Le groupe maintient sa guidance de croissance portée par les activités Live et Venues. Il s'attend à une croissance à changes et périmètre constants du chiffre d'affaires supérieure à 8%, une croissance du résultat opérationnel et un programme de Capex de l'ordre de 80 MEUR.

Après prise en considération des opérations de croissances externe réalisées au cours du 1er semestre, la dette nette du Groupe devrait demeurer stable avec une amélioration des ratios de financement.

"Un bon premier semestre pour le groupe, toujours en avance sur sa croissance. Cette croissance organique devenant d'ailleurs un élément de plus en plus clé de l'equity story selon nous, à factoriser à plus long terme (DCF)" indique Oddo BHF.

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GL EVENTS
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