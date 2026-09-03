Givaudan rebondit, dopé par l'optimisme de Deutsche Bank

Le titre Givaudan rebondit pour signer l'une des plus fortes hausses de l'indice SMI à la Bourse de Zurich après une note favorable de Deutsche Bank, les analystes de la banque allemande mettant en évidence la solide dynamique dont bénéficie le groupe suisse dans les parfums et la beauté, mais aussi l'amélioration de ses perspectives dans le goût et le bien-être.

Vers 15h00, le fabricant de parfums et d'arômes grimpe de 2,6% à 3 288,5 francs, deuxième meilleure performance d'un SMI qui progresse dans le même temps de 0,4%.

Suite à la conférence d'été organisée la semaine passée par le groupe basé à Vernier, non loin de Genève, les équipes de DB indiquent avoir revu à la hausse leurs prévisions de résultats, notant que l'activité de parfums et de beauté marche très bien et que les perspectives de la division de goût et de bien-être devraient vite s'améliorer.

L'établissement germanique dit ainsi anticiper une croissance organique de 5,6% sur le troisième trimestre, contre 4,6% prévus auparavant, bien au-dessus des prévisions moyennes établies par le marché (4,5%).

Sa prévision de croissance annuelle passe à 4,4%, à comparer avec 4,1%, une tendance qui devrait se traduire directement par une amélioration du résultat opérationnel (Ebitda), que les analystes voient désormais dépasser de 3% le reste des attentes des analystes pour le second semestre.

L'intermédiaire maintient en conséquence son conseil à "acheter" et relève son objectif de cours de 3 650 à 3 700 francs.

Prévisions 2030 réaffirmées

Pour mémoire, Givaudan a profité de son rendez-vous estival avec les investisseurs pour réaffirmer ses ambitions financières à horizon 2030 et préciser sa stratégie sous la houlette de son nouveau directeur général, Christian Stammkoetter.

Le groupe a rappelé à l'occasion qu'il visait toujours une croissance organique moyenne de 4 à 6% par an à moyen terme, assortie d'un maintien d'un taux de conversion en flux de trésorerie disponible ajusté (free cash flow) supérieur à 12% du chiffre d'affaires en moyenne.

"Ces ajustements ne changent pas la donne, ils la font évoluer, jugent les analystes de Baader/AlphaValue, avec un cap mis sur les activités de coeur, une discipline au niveau du portefeuille ainsi qu'une exécution commerciale offensive, tout particulièrement dans le secteur des arômes", fait valoir le bureau d'études.

Mardi, Jefferies avait cependant préféré dégrader sa recommandation sur la valeur à conserver : s'il note que l'entreprise demeure la référence absolue dans le domaine des arômes et parfums, avec des marges et une exécution au top du secteur, le courtier américain dit s'inquiéter du récent essoufflement de la société dans la parfumerie haut de gamme, au moment où la concurrence s'impose plus fortement sur des catégories à plus fort potentiel.

Le titre progresse d'environ 4,8% depuis le début de l'année.