Givaudan: La croissance organique du CA dépasse les attentes au T3

Des flacons contenant des parfums sont disposés dans un laboratoire de Givaudan à Paris

Le fabricant suisse ‌de parfums et d'arômes Givaudan a annoncé mardi ​une croissance organique de son chiffre d'affaires nettement supérieure aux attentes pour le troisième trimestre, portée par sa ​division parfumerie et par la poursuite de la reprise dans le ​secteur des arômes.

La société genevoise ⁠a bénéficié de ventes solides dans le secteur ‌des parfums, tout en prenant des mesures pour dynamiser sa branche des arômes à ​la suite de ‌ventes décevantes en Amérique du Nord, notamment ⁠une révision stratégique de son activité d’ingrédients naturels.

Son chiffre d’affaires organique du troisième trimestre a progressé de ⁠8,6%, alors ‌que les analystes tablaient sur 4,7% dans ⁠un consensus établi par l'entreprise.

Givaudan a enregistré une ‌progression de la division produisant des arômes ⁠pour l’alimentation et les boissons de 3,5%, ⁠contre un consensus ‌de 2,8%. Celle des parfums est ressortie à 13,5%, ​alors que les analystes ‌tablaient sur 6,6%.

Givaudan a augmenté ses prix en collaboration avec ses ​clients afin de compenser intégralement la hausse des coûts des matières premières cette année.

Le chiffre ⁠d'affaires sur neuf mois a atteint 5,89 milliards de francs suisses (6,33 milliards d'euros), en hausse de 5,2% à périmètre constant, contre un consensus de 3,9%.

(Rédigé par Rafal Nowak à Gdansk; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)