 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gimv bien orienté après sa publication semestrielle
information fournie par AOF 03/09/2026 à 12:45
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Gimv s'adjuge 5% à 45 EUR à Bruxelles, après la publication d'un bénéfice net du premier semestre 2026 qui s'est accru de 72,9% à 148,4 MEUR (soit 4 EUR par action), portant la valeur des fonds propres par action à 57,2 EUR, soit une hausse de 7,5% sur le semestre, ou 15% en rythme annualisé.

"Dans un contexte de marché toujours volatil et incertain, nos entreprises ont une fois de plus affiché d'excellentes performances de croissance, témoignant de la solidité de leurs fondamentaux et du succès de l'approche de création de valeur de Gimv", explique Koen Dejonckheere, le CEO de la société d'investissement belge.

Il ajoute que Gimv continue d'investir dans des entreprises entrepreneuriales et innovantes dotées d'un fort potentiel de croissance à long terme, tout en conservant une capacité d'investissement substantielle pour saisir de futures opportunités.

"Gimv a enregistré un 1er semestre solide, affichant un rendement de portefeuille de 9,4% ( 18,8% en rythme annualisé) et se trouvant en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de 17,5%", met en avant ING, qui réitère sa position "conserver" sur le dossier.

Selon la banque néerlandaise, cette évolution positive de la valorisation a été principalement portée par la croissance des résultats des sociétés en portefeuille, essentiellement dans les segments Smart Industries, Consumer et Healthcare, tandis que le multiple de valorisation moyen est resté stable à 9,7x par rapport à fin 2025.

ING rappelle qu'au cours de la période, Gimv a investi 134 MEUR, notamment pour acquérir une participation de 6% dans la société cotée Azelis, tandis que les produits de cession ont totalisé 42 MEUR, générant 15,5 MEUR de plus-values.

En conséquence, à la fin du premier semestre 2026, la valeur du portefeuille de Gimv s'élevait à 2,4 MdsEUR ( 13,5% sur six mois), pour une valeur nette d'inventaire (VNI) de 57,2 EUR par action, contre une estimation d'ING de 55,10 EUR par action, "ce qui implique une décote d'environ 25% par rapport au cours de clôture de la veille".

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

GIMV
45,0500 EUR Euronext Bruxelles +5,13%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2026 à 12:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0676 +27,07%
SOITEC
125,4 +11,96%
CAC 40
8 249,29 -0,38%
2CRSI
28,24 +0,50%
Pétrole Brent
96,51 +1,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank