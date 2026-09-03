Gimv bien orienté après sa publication semestrielle

(Zonebourse.com) - Gimv s'adjuge 5% à 45 EUR à Bruxelles, après la publication d'un bénéfice net du premier semestre 2026 qui s'est accru de 72,9% à 148,4 MEUR (soit 4 EUR par action), portant la valeur des fonds propres par action à 57,2 EUR, soit une hausse de 7,5% sur le semestre, ou 15% en rythme annualisé.

"Dans un contexte de marché toujours volatil et incertain, nos entreprises ont une fois de plus affiché d'excellentes performances de croissance, témoignant de la solidité de leurs fondamentaux et du succès de l'approche de création de valeur de Gimv", explique Koen Dejonckheere, le CEO de la société d'investissement belge.

Il ajoute que Gimv continue d'investir dans des entreprises entrepreneuriales et innovantes dotées d'un fort potentiel de croissance à long terme, tout en conservant une capacité d'investissement substantielle pour saisir de futures opportunités.

"Gimv a enregistré un 1er semestre solide, affichant un rendement de portefeuille de 9,4% ( 18,8% en rythme annualisé) et se trouvant en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de 17,5%", met en avant ING, qui réitère sa position "conserver" sur le dossier.

Selon la banque néerlandaise, cette évolution positive de la valorisation a été principalement portée par la croissance des résultats des sociétés en portefeuille, essentiellement dans les segments Smart Industries, Consumer et Healthcare, tandis que le multiple de valorisation moyen est resté stable à 9,7x par rapport à fin 2025.

ING rappelle qu'au cours de la période, Gimv a investi 134 MEUR, notamment pour acquérir une participation de 6% dans la société cotée Azelis, tandis que les produits de cession ont totalisé 42 MEUR, générant 15,5 MEUR de plus-values.

En conséquence, à la fin du premier semestre 2026, la valeur du portefeuille de Gimv s'élevait à 2,4 MdsEUR ( 13,5% sur six mois), pour une valeur nette d'inventaire (VNI) de 57,2 EUR par action, contre une estimation d'ING de 55,10 EUR par action, "ce qui implique une décote d'environ 25% par rapport au cours de clôture de la veille".

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