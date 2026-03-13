GIMD dépasse les deux tiers du capital de Dassault Aviation
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 15:00
Le déclarant, contrôlé par la famille Dassault, a précisé détenir 52 106 958 actions Dassault Aviation représentant 103 921 520 droits de vote, soit 67,05% du capital et 80,01% des droits de vote du constructeur de jets d'affaires et d'avions de combat.
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