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GIMD dépasse les deux tiers du capital de Dassault Aviation
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 15:00

Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 mars, le seuil des deux tiers du capital de Dassault Aviation, au résultat d'une réduction de capital du groupe aéronautique et de défense.

Le déclarant, contrôlé par la famille Dassault, a précisé détenir 52 106 958 actions Dassault Aviation représentant 103 921 520 droits de vote, soit 67,05% du capital et 80,01% des droits de vote du constructeur de jets d'affaires et d'avions de combat.

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