Gilead Sciences va présenter de nouvelles données sur ses traitements contre le VIH

Gilead Sciences a annoncé qu'il présentera 28 communications scientifiques, dont deux présentations orales, lors du congrès IDWeek 2026, qui se tiendra du 21 au 24 octobre à Washington. Ces travaux porteront principalement sur le traitement et la prévention du VIH, ainsi que sur ses programmes de recherche antivirale.

Dans le domaine du traitement du VIH, le laboratoire américain dévoilera de nouvelles analyses issues des études de phase III Bixlenvo (bictégravir/lénacapavir), un traitement administré en un seul comprimé quotidien destiné aux adultes dont la charge virale est contrôlée. Les données porteront notamment sur son efficacité et sa sécurité chez les patients présentant des comorbidités, telles que le diabète, l'hypertension ou des troubles rénaux.