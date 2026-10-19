 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gilead Sciences va présenter de nouvelles données sur ses traitements contre le VIH
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 14:18

Ajouter Boursorama à vos sources

Gilead Sciences a annoncé qu'il présentera 28 communications scientifiques, dont deux présentations orales, lors du congrès IDWeek 2026, qui se tiendra du 21 au 24 octobre à Washington. Ces travaux porteront principalement sur le traitement et la prévention du VIH, ainsi que sur ses programmes de recherche antivirale.

Dans le domaine du traitement du VIH, le laboratoire américain dévoilera de nouvelles analyses issues des études de phase III Bixlenvo (bictégravir/lénacapavir), un traitement administré en un seul comprimé quotidien destiné aux adultes dont la charge virale est contrôlée. Les données porteront notamment sur son efficacité et sa sécurité chez les patients présentant des comorbidités, telles que le diabète, l'hypertension ou des troubles rénaux.

Valeurs associées

GILEAD SCIENCES
156,4100 USD NASDAQ +0,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des barils de pétrole sur un sol de billets de 100 dollars (Crédits: Adobe Stock)
    Malgré le déblocage des exportations du pétrole du Golfe, pourquoi les prix du brut restent élevés ?
    information fournie par Le Cercle des économistes 19.10.2026 16:36 

    Des volumes revenus, des routes précaires Selon la société d'analyse Kpler, les exportations de brut du Golfe, hors Iran, ont retrouvé en septembre leur niveau d'avant-guerre. Les oléoducs saoudien et émirien acheminent environ 40 % du brut régional en contournant ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Attendre un test du support
    GE AEROSPACE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 19.10.2026 16:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Une raffinerie dans l'Alberta (illustration) ( AFP / DAPHNE LEMELIN )
    Canada: légère accélération de l'inflation en septembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.10.2026 16:29 

    L'inflation s'est légèrement accélérée en septembre au Canada, s'établissant à 3,1% sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient, selon des données officielles publiées lundi. En août, l'inflation s'était établie à 3%. L'accélération ... Lire la suite

  • Gaza: faute de moyens, le PAM contraint de réduire son aide humanitaire
    Gaza: faute de moyens, le PAM contraint de réduire son aide humanitaire
    information fournie par AFP Video 19.10.2026 16:25 

    Le Programme alimentaire mondial (PAM) annonce devoir réduire, faute de moyens, ses opérations humanitaires à Gaza, tout en appelant le monde à ne pas "détourner le regard" du territoire dévasté par la guerre.

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 834,1 -1,54%
Pétrole Brent
108,36 +2,53%
POXEL
0,2345 +58,45%
STELLANTIS
3,8065 -4,47%
SOITEC
128,35 -0,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank