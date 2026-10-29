Gilead revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 et annonce que Medicare réduira le prix du Biktarvy de 38 % à partir de 2028

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* L'entreprise annonce un bénéfice par action ajusté trimestriel de 2,55 dollars pour un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de dollars

* Les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 ont été revues à la hausse, entre 31 milliards et 31,3 milliards de dollars

* La perte par action estimée pour 2026 a été relevée pour s'établir entre (1,20 $) et (0,85 $)

(Ajout d'un paragraphe 6 contenant les commentaires de la société, d'un paragraphe 8 contenant les commentaires des analystes et d'un paragraphe 3 concernant le cours de l'action)

par Deena Beasley

Gilead Sciences GILD.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année et a annoncé une hausse de 13 % de ses ventes de produits au troisième trimestre, portée par une progression à deux chiffres de sa gamme phare de médicaments contre le VIH.

La société a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 2,55 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes qui tablaient sur 2,19 dollars par action et 7,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, selon les données de LSEG.

L'action Gilead, qui avait progressé de 4 % en séance régulière, a encore gagné 2,2 % après la clôture, à 169,25 dollars.

La société, basée à Foster City, en Californie, a indiqué que les ventes du médicament anti-VIH Biktarvy avaient progressé de 10 % pour atteindre 4,1 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,86 milliards de dollars.

Gilead a indiqué que les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS) réduiront de 38 % le prix qu’ils paient pour le Biktarvy à compter du 1er janvier 2028, dans le cadre du programme de santé Medicare destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus. Ce médicament contre le VIH figurait parmi les 15 médicaments sélectionnés pour la troisième série de négociations annuelles sur les prix en vertu de la loi de 2022 sur la réduction de l’inflation.

Le nouveau “prix équitable maximal” de 2 600 dollars pour un traitement de 30 jours réduira les ventes de Biktarvy de Gilead en 2028 d’environ 1,5 milliard de dollars, même si le laboratoire pharmaceutique s’attend toujours à ce que son chiffre d’affaires global lié au VIH augmente par rapport à 2027, a déclaré le directeur financier Andrew Dickinson lors d’une conférence téléphonique.

Les résultats trimestriels de Gilead ont répondu à des “attentes en hausse”, a déclaré Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note de recherche. Mais il a ajouté, au vu de la performance du titre, que “certains pourraient commencer à se demander dans quelle mesure la croissance du chiffre d’affaires de leur division VIH pourra se maintenir à plus long terme, eu égard à la concurrence potentielle entre les médicaments de marque et les génériques, ainsi qu'aux effets de l’IRA sur la tarification.”

Depuis le début de l'année, l'action Gilead a progressé de 36 %.

Pour 2026, Gilead a indiqué qu’elle tablait désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 31 et 31,3 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 30,1 à 30,4 milliards de dollars.

Le laboratoire pharmaceutique a toutefois également revu à la hausse son estimation de la perte ajustée par action pour l’ensemble de l’année, la portant à une fourchette comprise entre 1,20 et 0,85 dollar, contre une fourchette précédente de 0,65 à 0,30 dollar, invoquant l’impact de 12,4 milliards de dollars de charges liées à des opérations.

Les ventes globales liées au VIH pour le trimestre ont augmenté de 18 % pour atteindre 6,2 milliards de dollars, principalement grâce à la hausse des prix, à une demande accrue de médicaments de prévention du VIH et à une dynamique favorable des stocks.

Les ventes du troisième trimestre pour le portefeuille de produits destinés au traitement des maladies hépatiques de la société ont augmenté de 13 % pour atteindre 927 millions de dollars.

Gilead a indiqué que les ventes de thérapies cellulaires avaient reculé de 18 % à 355 millions de dollars, reflétant une concurrence persistante, tandis que les ventes du médicament anticancéreux Trodelvy ont progressé de 42 % à 506 millions de dollars, principalement grâce à une demande accrue.