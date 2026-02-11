 Aller au contenu principal
Gilead porté par les traitements anti-VIH au 4e trimestre, mais les prévisions déçoivent
information fournie par Boursorama avec AFP 11/02/2026 à 08:22

( AFP / LOUAI BESHARA )

Le laboratoire américain Gilead Sciences a fait globalement mieux qu'attendu au quatrième trimestre, porté par la hausse des ventes de ses traitements liés au virus du sida (VIH), mais les prévisions pour 2026 ont déçu.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 7,9 milliards de dollars, soit plus que les 7,7 milliards attendus par les analystes de Factset. Il est en hausse de 4,9% sur un an.

Cette croissance a été "principalement tirée par la hausse des ventes de produits destinés aux traitements du VIH et des maladies hépatiques", a indiqué l'entreprise dans un communiqué mardi.

Le chiffre d'affaires du segment des traitements liés au sida (Biktarvy, Descovy) a progressé de 6,4% par rapport à la même période en 2024, à 5,8 milliards de dollars.

"Nos résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année clôturent une année très solide pour Gilead", s'est félicité Daniel O'Day, patron du laboratoire, cité dans le communiqué.

Il a notamment souligné "le lancement réussi de Yeztugo aux États-Unis", un nouveau traitement préventif contre le VIH lancé en juin, et qui ne requiert que deux injections annuelles alors que la plupart de ses concurrents nécessitent la prise quotidienne d'un comprimé.

Daniel O'Day a précisé que les ventes de Yeztugo ont généré 96 millions de dollars au quatrième trimestre et 150 millions de dollars sur l'ensemble de l'exercice 2025, lors d'un appel avec les investisseurs après la publication des résultats.

- "Vents contraires"-

Les ventes de produits de thérapie cellulaire étaient toutefois à la traîne, chutant de 6% sur un an et reflétant "des vents contraires persistants sur le plan concurrentiel", selon Gilead.

Par action et à données comparables - variable privilégiée par les marchés -, le bénéfice net du groupe ressort à 1,86 dollar. Le consensus des analystes attendait 1,81 dollar.

Mais Gilead a quelque peu raté le coche en termes de prévisions pour 2026.

Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 29,6 et 30 milliards de dollars, là où le marché tablait plutôt sur 30,25 milliards de dollars.

Vers 22H30 GMT, dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street, l'action Gilead reculait de 1,57% à 144,92 dollars.

"Gilead est bien positionnée pour poursuivre sa croissance en 2026 et au-delà", a assuré Daniel O'Day.

Le groupe prévoit au cours de l'année "le lancement de deux nouveaux traitements contre le cancer et d'un traitement supplémentaire contre le VIH", toujours selon M. O'Day.

"L'ajout de ces traitements potentiellement révolutionnaires à notre portefeuille est extrêmement motivant pour nos équipes", a expliqué Johanna Mercier, directrice commerciale, aux analystes.

