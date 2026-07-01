Getty Images abandonne son projet de fusion de 3,7 milliards de dollars avec Shutterstock en raison d'une enquête britannique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Getty mettra officiellement fin à l'accord après l'expiration du délai prolongé fixé au 6 juillet

* Getty prévoit de faire appel à une banque conseil afin d'étudier les options de financement stratégiques

* Le Royaume-Uni avait subordonné son autorisation de la fusion à la cession par Shutterstock de sa branche éditoriale

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 5) par Jaspreet Singh

Getty Images GETY.N a annoncé mardi avoir annulé son projet de fusion avec Shutterstock SSTK.N en raison de l'exigence de l'autorité britannique de la concurrence, qui imposait la cession de l'activité éditoriale de Shutterstock comme condition à l'autorisation de la fusion.

Deux des plus grands acteurs du secteur des contenus visuels sous licence avaient annoncé en janvier dernier la conclusion d’un accord visant à créer un géant de l’image de stock d’une valeur de 3,7 milliards de dollars, prêt à aborder l’ère de l’IA.

L'échec de la fusion intervient alors que les deux entreprises sont confrontées à une concurrence croissante de la part des générateurs d'images basés sur l'IA, qui offrent un moyen moins coûteux et plus simple de créer des visuels.

“Nous ne sommes pas convaincus que cette taille aurait permis autre chose que de repousser les pressions concurrentielles pendant un peu plus longtemps, mais sans l’envergure qu’aurait apportée la fusion, les perspectives pour chacune des deux sociétés semblent encore plus difficiles”, a déclaré Luke Stillman, directeur général du cabinet de conseil en tendances Madison and Wall.

L'action Getty a progressé d'environ 1,1% à 0,87 dollar lors d'une séance prolongée marquée par la volatilité, tandis que celle de Shutterstock a plongé d'environ 29% à 9,95 dollars.

En mai, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a approuvé sous condition la fusion , exigeant que Shutterstock cède sa branche éditoriale afin de répondre aux préoccupations concernant l’offre de contenus d’actualité dans le pays.

Le groupe d’enquête indépendant de l’autorité de régulation avait constaté que l’activité éditoriale, si elle n’était pas cédée, réduirait le choix des médias britanniques et pourrait, à terme, entraîner une hausse des prix pour les clients, Shutterstock étant l’un des “rares concurrents significatifs” de Getty.

Getty mettra officiellement fin à l'opération après l'expiration du délai prolongé fixé au 6 juillet, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué réglementaire.

Shutterstock n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Getty, qui est en concurrence avec Reuters et l’Associated Press dans la fourniture de photos et de vidéos à usage éditorial, a déclaré que son conseil d’administration prévoyait également de faire appel à une banque conseil afin d’étudier les options de financement stratégiques pour la société.