L'autorité sud-coréenne de la concurrence allègue que Google a abusé de sa position dominante sur la boutique d'applications Android

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité sud-coréenne de la concurrence a allégué mercredi que Google ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet) avait abusé de sa position dominante sur le marché des applications Android afin d'entraver la concurrence, et qu'elle recommanderait des mesures correctives ainsi qu'une sanction financière.

Le Bureau de surveillance du marché de la Commission coréenne du commerce équitable (KFTC) a estimé que l’abus présumé de position dominante de Google sur le marché des applications Android avait eu un impact sur 14,16 billions de wons (9,1 milliards de dollars) de chiffre d’affaires, a indiqué le bureau lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a rendu public le rapport de ses enquêteurs sur cette affaire.

De juillet 2019 à mars 2026, le programme “Google Games/Google Velocity”, que Google appelait en interne “Project Hug”, a offert aux développeurs de jeux nationaux et étrangers un soutien financier pour l’utilisation des services Google tels que Cloud, Ads et YouTube, à condition qu’ils lancent leurs jeux sur la boutique d’applications de Google à des conditions au moins aussi favorables que celles proposées par les boutiques d’applications concurrentes, indique le rapport.

Les contrats étaient également structurés de telle sorte que le soutien financier de Google augmentait progressivement à mesure que les développeurs généraient davantage de revenus via Google Play, ce qui créait des incitations plus fortes à privilégier la boutique d’applications de Google.

Ce programme a considérablement réduit les incitations des développeurs à distribuer leurs jeux via des boutiques d’applications concurrentes, notamment OneStore en Corée du Sud, entravant ainsi les activités commerciales des concurrents et contraignant de facto les développeurs à conclure des accords d’exclusivité avec Google, selon le rapport.

Si la commission conclut finalement que Google a abusé de sa position dominante sur le marché, elle pourrait lui infliger une amende pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires concerné, soit 9,1 milliards de dollars.

Google dispose de huit semaines à compter de la réception du rapport de l’enquêteur pour soumettre une réponse écrite et examiner les éléments de preuve. Le bureau a indiqué qu’il prévoyait de convoquer l’ensemble de la commission et de rendre une décision finale dans les meilleurs délais, une fois que les droits de Google à une procédure régulière auront été pleinement respectés.

(1 dollar = 1.556,4400 wons)