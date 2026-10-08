Getlink : trafic en hausse en septembre pour LeShuttle

Getlink a enregistré une progression de son trafic en septembre 2026. LeShuttle Freight a transporté 102 014 camions, soit une hausse de 8% sur un an. Depuis le début de l'année, plus de 883 000 poids lourds ont emprunté les navettes transmanche.
De son côté, LeShuttle a transporté 197 717 véhicules de tourisme en septembre, en progression de 2% par rapport à la même période en 2025.
Sur les neuf premiers mois de l'année, le trafic dépasse 1,745 million de véhicules.
Le groupe publiera ses chiffres de trafic d'octobre le 6 novembre prochain, avant l'ouverture des marchés.
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