Getlink-LeShuttle Freight a transporté 93.979 camions en décembre 2025, en baisse de 2%

Getlink SE GETP.PA :
* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2025
* LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 93.979 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 2% PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2024
* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 188.687 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE DÉCEMBRE, EN BAISSE DE 3% PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2024
(Rédaction de Gdansk)
