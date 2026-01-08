 Aller au contenu principal
Getlink-LeShuttle Freight a transporté 93.979 camions en décembre 2025, en baisse de 2%
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 08:03

Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2025

* LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 93.979 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 2% PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2024

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 188.687 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS DE DÉCEMBRE, EN BAISSE DE 3% PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2024

Texte original nBwc6RRjwa Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

GETLINK
16,3100 EUR Euronext Paris +0,25%
