Getlink-Le transport de véhicules de tourisme reste stable en juillet

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* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE JUILLET 2026
* EN JUILLET, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 104.032 CAMIONS, SOIT UNE HAUSSE DE 4% SUR UN AN
* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 266.605 VÉHICULES DE TOURISME EN JUILLET, STABLE SUR UN AN
* PRÈS DE 1.230.000 VÉHICULES DE TOURISME ONT AINSI ÉTÉ TRANSPORTÉS DEPUIS LE 1(ER) JANVIER
Texte original nBw16XSXga Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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