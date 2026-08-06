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Getlink-Le transport de véhicules de tourisme reste stable en juillet
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 08:03
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Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE JUILLET 2026

* EN JUILLET, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 104.032 CAMIONS, SOIT UNE HAUSSE DE 4% SUR UN AN

* LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 266.605 VÉHICULES DE TOURISME EN JUILLET, STABLE SUR UN AN

* PRÈS DE 1.230.000 VÉHICULES DE TOURISME ONT AINSI ÉTÉ TRANSPORTÉS DEPUIS LE 1(ER) JANVIER

Texte original nBw16XSXga Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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