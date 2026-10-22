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Getlink-Hausse de 10% du CA au T3, objectif d'Ebitda 2026 confirmé
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 07:52

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Getlink GETP.PA a fait état jeudi d'une hausse de 10% du chiffre d'affaires au troisième trimestre, tout en confirmant son objectif d'Ebitda pour 2026.

* Le chiffre d'affaires au troisième trimestre ressort à 521 millions d'euros, contre 475 millions d'euros un an plus tôt.

* La division Eleclink a enregistré un bond de 41% du chiffre d'affaires, à 93 millions d'euros, le groupe citant la pleine disponibilité de l’interconnexion et les opportunités sur les marchés de l'électricité.

* L'opérateur du tunnel sous la Manche continue de tabler sur un Ebitda pour 2026 compris entre 835 millions et 870 millions d’euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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