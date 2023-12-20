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Getlink-Europorte annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Renofer
information fournie par Reuters20/12/2023 à 12:35

Getlink SE GETP.PA :

* EUROPORTE ANNONCE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS RENOFER, SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LA MAINTENANCE ET LES TRAVAUX D'INSTALLATIONS FERROVIAIRES

* ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD PORTANT SUR L’ACQUISITION, PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SA FILIALE SOCORAIL, DE 67% DES TITRES DE LA SOCIÉTÉ RENOFER

* LA SOCIÉTÉ SERA PRÉSIDÉE PAR RAPHAËL DOUTREBENTE, PRÉSIDENT D’EUROPORTE

* OLIVIER CORVAISIER, DANS L’ENTREPRISE DEPUIS 2017 CONTINUERA À EN ASSURER LA DIRECTION GÉNÉRALE

Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Bureau de Gdansk)

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