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Getlink-Baisse de 4% des véhicules de tourisme transportés par Le Shuttle en décembre
information fournie par Reuters11/01/2024 à 08:07

Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2023

* EN DÉCEMBRE 2023, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 90.780 CAMIONS, EN BAISSE COMPARÉ À NOVEMBRE 2023, EN RAISON NOTAMMENT D'UNE INTERRUPTION DES OPÉRATIONS LE 21 DÉCEMBRE

* AU COURS DE L'ANNÉE 2023, LESHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 1,2 MILLIONS DE CAMIONS, UNE BAISSE DUE À LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE AU ROYAUME-UNI

* EN DÉCEMBRE 2023 LESHUTTLE A TRANSPORTÉ 186.979 VÉHICULES DE TOURISME, EN BAISSE DE 4% PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2022, IMPACTÉ ÉGALEMENT PAR L'INTERRUPTION DES OPÉRATIONS LE 21 DÉCEMBRE

* AVEC 2,25 MILLIONS DE VÉHICULES DE TOURISME TRANSPORTÉS EN 2023, LE TRAFIC DES NAVETTES LESHUTTLE EST EN HAUSSE DE +6% PAR RAPPORT À 2022

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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