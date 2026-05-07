Getlink-baisse de 10% du transport de véhicules de tourisme en avril

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* TRAFICS NAVETTES DU MOIS D'AVRIL 2026
* EN AVRIL, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 96.881 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 2% PAR RAPPORT À AVRIL 2025
* LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ 184.662 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS D'AVRIL, EN BAISSE DE 10% PAR RAPPORT À AVRIL 2025
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(Rédaction de Gdansk)
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