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Getlink-baisse de 10% du transport de véhicules de tourisme en avril
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 08:11

Getlink SE GETP.PA :

* TRAFICS NAVETTES DU MOIS D'AVRIL 2026

* EN AVRIL, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 96.881 CAMIONS, SOIT UNE BAISSE DE 2% PAR RAPPORT À AVRIL 2025

* LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ 184.662 VÉHICULES DE TOURISME AU MOIS D'AVRIL, EN BAISSE DE 10% PAR RAPPORT À AVRIL 2025

Texte original nBw9RDPL5a Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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