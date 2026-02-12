Gestion d'actifs: Schroders annonce son rachat par Nuveen pour 9,9 milliards de livres

( AFP / ADRIAN DENNIS )

Le vénérable gestionnaire d'actifs britannique Schroders a annoncé jeudi avoir accepté une offre de rachat à 9,9 milliards de livres (11,4 millards d'euros) de son concurrent américain Nuveen, ce qui fait bondir le cours de son action à la Bourse de Londres.

Les activités de Schroders et Nuveen "sont hautement complémentaires" et le but est de créer "l'un des plus grands gestionnaires d'actifs actifs au monde", qui disposera de 2.500 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ont fait valoir les deux entreprises dans un communiqué à la Bourse de Londres.

Le cours de l'action de Schroders s'envolait jeudi matin de plus de 28% sur le FTSE 100, principal indice de la Bourse de Londres, à 587 pence, c'est à dire proche du prix de 590 pence par action offert par Nuveen, filiale du fonds de pension TIAA. Le rachat prévoit en outre jusqu'à 22 pence par action en dividendes.

Dans un secteur qui connaît "des bouleversement considérables liés à l'IA" (intelligence artificielle), cette vente souligne "les avantages liés à une taille plus importante", relève Neil Wilson, analyste de Saxo Markets.

Schroders, fondé en 1804, est l'un des piliers historique de la City de Londres. "Nuveen reconnaît la position de Schroders en tant qu'institution financière de premier plan, forte d'une histoire ancienne et d'une marque très reconnue", selon le communiqué.

A l'issue de l'opération, qui devrait être bouclée au quatrième trimestre de cette année, la marque Schroders sera donc conservée et Londres sera le siège hors États-Unis du nouveau groupe et son plus grand bureau, ou travailleront environ 3.100 personnes.

"Dans un paysage concurrentiel où la taille peut être un avantage, nous voyons en Nuveen un partenaire qui partage nos valeurs, respecte la culture que nous avons créée et offrira des opportunités enthousiasmantes à nos clients et à nos collaborateurs", a fait valoir Richard Oldfield, directeur général de Schroders, cité dans le communiqué.

Schroders a en parallèle publié jeudi ses résultats annuels, faisant état d'une hausse de presque 30% sur un an de son bénéfice net en 2025, à près de 540 millions de livres.