Geron met fin à un essai clinique de phase avancée portant sur un médicament contre le cancer du sang ; son cours s'effondre

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* Selon le comité, l'essai avait peu de chances d'atteindre l'objectif de survie globale

* Selon TD Cowen, l'augmentation de la posologie et de la fréquence d'administration n'a pas soulevé de nouveaux problèmes de sécurité

* Rytelo a généré un chiffre d'affaires de 57,5 millions de dollars au deuxième trimestre

(Mise à jour des cours de l'action et ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 8)

par Christy Santhosh

Geron GERN.O a annoncé mercredi qu'elle allait interrompre un essai clinique de phase avancée portant sur son traitement contre un cancer du sang, ce qui constitue un revers pour le seul produit commercialisé par la société et a entraîné une chute de 20 % de son cours en début de séance.

Ce médicament, commercialisé sous le nom de Rytelo, était évalué dans le traitement de la myélofibrose, un type rare de cancer du sang caractérisé par une accumulation progressive de tissu cicatriciel dans la moelle osseuse.

Geron a indiqué avoir pris cette décision suite à la recommandation d’un comité indépendant de surveillance des données, selon laquelle l’essai, baptisé IMpactMF, avait peu de chances d’atteindre son objectif principal en matière de survie globale, par rapport au meilleur traitement disponible.

Rytelo a reçu l’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis en 2024 pour le traitement de l’anémie dépendante des transfusions chez les patients atteints de syndromes myélodysplasiques à faible risque (LR-MDS), un groupe de cancers du sang.

L’essai s’est révélé décevant, mais aucune nouvelle préoccupation en matière de sécurité n’a été observée malgré des posologies plus élevées et plus fréquentes que dans le cas des LR-MDS, ce qui renforce la confiance dans le lancement en cours de Rytelo, a déclaré Tara Bancroft, analyste chez TD Cowen.

Geron a indiqué qu’une analyse détaillée des données serait menée et que les résultats de l’étude seraient communiqués ultérieurement.

L'essai a recruté 327 patients atteints de myélofibrose à haut risque dont la maladie était réapparue ou n'avait pas répondu à un traitement par un inhibiteur de JAK, un type de médicament utilisé pour soulager les symptômes et réduire l'hypertrophie de la rate.

“Nous ne pensons pas que ce résultat modifie de manière significative la perception qu’ont les médecins de Rytelo dans le traitement du LR-MDS, qui reste l’indication approuvée du composé et le pilier de sa stratégie commerciale”, a déclaré Robert Driscoll, analyste chez Wedbush.

Rytelo est en concurrence avec le Reblozyl de Bristol Myers Squibb. Il a généré 57,5 millions de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, et la société prévoit un chiffre d’affaires annuel compris entre 220 et 240 millions de dollars.