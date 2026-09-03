Gérard Perrier passe sur Euronext Growth le 7 septembre

Gérard Perrier Industrie annonce le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment B) vers Euronext Growth Paris, qui sera effectif le 7 septembre 2026 à l'ouverture de la séance. A cette date, le mnémonique du titre deviendra "ALPER".

Cette demande d'admission a été approuvée par Euronext Paris le 31 août, sous réserve de la réception de la documentation finale. Ce transfert intervient à la suite de l'approbation donnée par l'AGM du 16 juin et de la décision du directoire de le mettre en oeuvre.

Ce transfert vise à permettre à la société d'automatismes et d'équipements électriques d'être cotée sur un marché davantage adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière, tout en continuant de bénéficier d'un accès aux marchés financiers.

Le transfert sera réalisé selon une procédure accélérée d'admission directe des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles, par radiation des actions du marché réglementé d'Euronext Paris et admission concomitante sur Euronext Growth Paris.