GERARD PERRIER INDUSTRIE : Transfert effectif des titres Gerard Perrier Industrie sur Euronext Growth Paris à compter du 7 septembre 2026

GERARD PERRIER INDUSTRIE (ISIN : FR0000061459 – Mnémonique : PERR) annonce le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris (Compartiment B) vers Euronext Growth Paris, qui sera effectif le 7 septembre 2026 à l’ouverture de la séance.



La demande d’admission des actions de la Société sur Euronext Growth Paris a été approuvée par Euronext Paris S.A. le 31 août 2026, sous réserve de la réception de la documentation finale.



Ce transfert intervient à la suite de l’approbation donnée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 16 juin 2026 et de la décision du Directoire, réuni à l’issue de cette assemblée, de mettre en œuvre le transfert. Le mnémonique deviendra « ALPER » à compter du 7 septembre 2026.



Le transfert sera réalisé selon une procédure accélérée d’admission directe des actions existantes, sans émission d’actions nouvelles, par radiation des actions de la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris et admission concomitante sur Euronext Growth Paris.



Le Document d’Information établi dans le cadre de ce transfert est disponible sur le site internet de la Société, dans la rubrique dédiée à l’information financière : https://www.gerard-perrier.com/informations-reglementees/