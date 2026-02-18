Genuine Parts se sépare de ses activités industrielles ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Scission attendue pour le premier trimestre 2027

*

Les actions chutent de plus de 12%

*

Fait état d'un impact de 150 millions de dollars lié à First Brands

*

Prévisions de bénéfices annuels inférieurs aux estimations

(Réécriture des paragraphes 1 à 8 pour le contexte, mise à jour de la réaction du cours de l'action) par Apratim Sarkar et Sabrina Valle

Genuine Parts GPC.N a annoncé mardi qu'elle se scinderait en deux sociétés, estimant que ses unités automobiles et industrielles peuvent avoir une plus grande valeur séparément, mais la nouvelle a été éclipsée par des résultats décevants et des perspectives plus faibles.

Les actions du distributeur de pièces automobiles et industrielles basé à Atlanta ont chuté de plus de 14%, après avoir prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street.

La société, fondée en 1928, gère le plus grand réseau mondial de pièces détachées et de réparation automobile par l'intermédiaire de NAPA, tandis que son unité Motion fournit des pièces qui permettent à l'équipement industriel de fonctionner.

Genuine Parts a perdu environ 3 milliards de dollars en valeur de marché mardi, tombant à environ 17,5 milliards de dollars. En 2025, le segment automobile a généré un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards de dollars, et le segment industriel a ajouté environ 9 milliards de dollars.

Elliott Investment Management, l'un des investisseurs activistes les plus actifs au monde, a déclaré l'année dernière que le prix de l'action de Genuine Parts sous-estimait la valeur de ses activités automobiles et industrielles et que l'entreprise avait une voie claire pour créer de la valeur à long terme.

Elliott a finalement conclu un accord pour ajouter deux nouveaux administrateurs au conseil d'administration de Genuine Parts. Elliott n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les scissions d'entreprises se sont accélérées dans tous les secteurs, car les sociétés, dont certaines subissent la pression d'investisseurs activistes, cherchent à augmenter leurs valorisations en séparant les unités à croissance rapide des unités plus lentes.

Warner Bros Discovery WBD.O , par exemple, a annoncé qu'elle se scinderait en deux sociétés cotées en bourse afin de donner à ses activités de studio et de diffusion en continu une orientation plus stratégique et de libérer de la valeur pour les actionnaires. Honeywell HON.O a également suivi une voie similaire, dévoilant des plans de scission en trois sociétés autonomes sous la pression d'Elliott.

La scission de Genuine Parts, qui ne nécessite pas l'approbation des actionnaires, devrait être achevée au premier trimestre 2027. Les noms des sociétés, les équipes de direction et les conseils d'administration des sociétés séparées seront annoncés à une date ultérieure.

L'INFLATION ET LES PREMIÈRES MARQUES FREINENT

L'industrie automobile a été confrontée à la hausse des coûts, aux tarifs douaniers et à un marché des véhicules électriques en dents de scie, ce qui a incité de nombreux constructeurs automobiles à repenser leurs plans.

Genuine Parts prévoit un bénéfice annuel ajusté par action entre 7,50 $ et 8,00 $, alors que les analystes s'attendaient à 8,44 $, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Genuine Parts a réalisé un bénéfice trimestriel par action de 1,55 $, contre une estimation consensuelle de 1,82 $.

Le secteur est toutefois encore sous le choc de la mise sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites de First Brands l'année dernière. La société fournissait des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage.

Genuine Parts a déclaré qu'elle s'était tournée vers d'autres fournisseurs pour surmonter le problème et a ajouté qu'elle ne s'attendait pas à des perturbations opérationnelles ou de produits en 2026. Elle a comptabilisé environ 150 millions de dollars de pertes attendues liées à l'incident.