Genuine Parts revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'inflation et du ralentissement des dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de pièces automobiles Genuine Parts GPC.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, la hausse des coûts et un contexte de consommation plus difficile ayant pesé sur ses perspectives.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont aggravé les difficultés du secteur automobile en faisant grimper les prix des carburants et en pesant sur les dépenses de consommation. Voici les détails des résultats de la société:

* La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 5,90 et 6,40 dollars par action, contre une projection initiale de 6,10 à 6,60 dollars par action.

* Elle a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, comprises entre 7,50 et 8 dollars par action. La croissance du chiffre d'affaires pour 2026 reste inchangée, entre 3 % et 5,5 %.

* Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s’est établi à 2,15 dollars par action, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 2,08 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires de l'activité automobile de Genuine Parts North America a progressé de 3,8 % à 2,5 milliards de dollars, tandis que celui de l'activité automobile internationale a augmenté de 8,2 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,6 milliard de dollars.

* Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a progressé de 6 % pour atteindre 6,54 milliards de dollars, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui s'élevait à 6,43 milliards de dollars.

* En février, Genuine Parts a dévoilé ses projets visant à scinder ses activités automobiles et industrielles, estimant que ces deux branches auraient davantage de valeur en tant que sociétés indépendantes.

* « Nous sommes en bonne voie pour mener à bien la scission prévue au premier trimestre 2027 », a déclaré le directeur général Will Stengel.

* Cette restructuration a été soutenue par l’investisseur activiste Elliott Investment Management, qui a affirmé que les divisions automobile et industrielle de la société seraient mieux valorisées en tant qu’entités distinctes.