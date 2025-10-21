Genuine Parts réduit ses prévisions de bénéfices en raison des coûts de restructuration et de la faiblesse de la demande de pièces automobiles

Genuine Parts Co GPC.N a réduit mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de l'augmentation des coûts de restructuration et de la faiblesse de la demande de pièces automobiles.

La société n'a pas non plus atteint ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre.

Les taux d'intérêt élevés, la hausse des coûts et des tarifs douaniers, ainsi que l'inflation persistante, ont incité les consommateurs américains à retarder les réparations non essentielles de leurs véhicules, ce qui a entraîné une baisse de la demande et une réduction des marges dans le secteur de l'automobile.

La société procède actuellement à un examen stratégique afin de stimuler la rentabilité et de libérer la valeur pour les actionnaires, à la suite d'un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management, qui a pris une participation de plus d'un milliard de dollars et s'est assuré deux sièges au conseil d'administration.

Genuine Parts a engagé 49 millions de dollars de dépenses après impôts, soit 36 cents par action, en raison des efforts de restructuration visant à rationaliser les opérations.

Les ventes automobiles ont augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison des acquisitions et des effets de change, tandis que la demande organique est restée faible.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année de 7,50 à 7,75 dollars par action, contre une prévision précédente de 7,50 à 8,00 dollars par action.

Toutefois, elle relève ses prévisions de croissance des ventes annuelles, les faisant passer de 1 %-3 % à 3 %-4 %.

Genuine Parts a affiché un bénéfice net ajusté de 22,62 millions de dollars, soit 1,98 $ par action, pour le troisième trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 1,99 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires a atteint 6,30 milliards de dollars, dépassant les attentes de 6,12 milliards de dollars.