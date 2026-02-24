Genuine Parts progresse après que Raymond James l'a fait passer à "achat fort"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions du distributeur de pièces automobiles et industrielles Genuine Parts GPC.N sont en hausse de 2,4 % à environ 119 $ avant la mise sur le marché

** Raymond James relève la note de "market perform" à "achat fort" et maintient le PT à $145

** La société de courtage indique que l'amélioration des tendances industrielles et les valorisations bien inférieures à celles de ses pairs créent un potentiel de hausse significatif malgré la récente faiblesse de l'action

** Elle ajoute que la société a des catalyseurs positifs à l'horizon, le marché sous-évaluant ses activités avant la séparation prévue

** Cinq des 13 sociétés de courtage évaluent l'action à "achat" ou supérieur, huit à "conserver"; leur prévision médiane est de 135 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 5,5 % depuis le début de l'année