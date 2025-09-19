Genuine Parts envisage de séparer ses unités, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société industrielle Genuine Parts GPC.N envisage de scinder ses unités industrielles et de pièces automobiles, a rapporté Bloomberg News en citant des personnes familières avec le sujet.