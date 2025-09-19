 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 045,81
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Genuine Parts envisage de séparer ses unités, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société industrielle Genuine Parts GPC.N envisage de scinder ses unités industrielles et de pièces automobiles, a rapporté Bloomberg News en citant des personnes familières avec le sujet.

Valeurs associées

GENUINE PARTS CO
137,330 USD NYSE -0,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants célèbrent le rejet par le Parlement argentin des vetos du président Javier Milei, le 17 septembre 2025 à Buenos Aires ( AFP / Luis ROBAYO )
    Argentine: Milei sur la défensive dénonce une "panique politique" visant ses réformes et le peso
    information fournie par AFP 19.09.2025 23:31 

    Le président ultralibéral argentin Javier Milei a reconnu vendredi une passe délicate pour son gouvernement, en dénonçant une "panique politique" qui engendre selon lui une pression des marchés financiers sur la monnaie nationale, le peso, et fait grimper le risque ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine la semaine en hausse
    information fournie par AFP 19.09.2025 22:39 

    La Bourse de New York a clôturé dans le vert vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par la première baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed) de l'année qui a poussé la place américaine à de nouveaux sommets. Le Dow Jones a pris 0,37%, l'indice Nasdaq a gagné ... Lire la suite

  • Un homme marche sur Wall Street devant le NYSE à New York
    Wall Street termine la semaine en hausse avec la Fed et Apple
    information fournie par Reuters 19.09.2025 22:34 

    par Abigail Summerville et Purvi Agarwal La Bourse de New York a conclu vendredi par une séance de hausse une semaine ponctuée de records avec la perspective d'un cycle d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis après la baisse de taux décidée par la Réserve fédérale ... Lire la suite

  • Bombardements israéliens sur la bande de Gaza, le 19 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne va frapper Gaza-ville avec "une force sans précédent"
    information fournie par AFP 19.09.2025 22:28 

    L'armée israélienne a prévenu vendredi qu'elle allait frapper avec une "force sans précédent" Gaza-ville, après la fuite de près d'un demi-million d'habitants face à une offensive majeure largement décriée par la communauté internationale. Fort du soutien américain, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank