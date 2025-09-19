Genuine Parts envisage de séparer ses unités, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tirés du rapport)

L'entreprise industrielle Genuine Parts GPC.N envisage de scinder ses unités industrielles et ses unités de pièces automobiles, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'entreprise évalue la possibilité d'une scission de son segment automobile, selon le rapport.

Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et l'entreprise pourrait conserver sa structure actuelle.

Au début du mois, Reuters a rapporté que Genuine Parts avait conclu un accord avec son principal actionnaire actif, Elliott Investment Management, pour ajouter deux nouveaux administrateurs à son conseil d'administration.

En juillet, l'entreprise a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, affectées par l'augmentation des dépenses opérationnelles dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes et d'incertitudes liées à une politique tarifaire changeante.