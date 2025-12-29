GenSight Biologics réalise une nouvelle levée de fonds

(AOF) - GenSight Biologics a annoncé le succès d’une levée de fonds de 2,894 millions d’euros, souscrite par trois de ses actionnaires. Cette opération fait suite à un placement privé de 4,5 millions d’euros réalisé en juillet, à une autre levée de fonds de 3,7 millions d’euros début octobre et à 2 millions d’euros levés en novembre. Environ 73% du produit net de cette levée de fonds sera utilisé pour financer la poursuite du développement de GS010/Lumevoq, le candidat-médicament le plus avancé de la société.

Le solde permettra d'honorer certaines obligations financières (dont l'échéance de 0,7 million d'euros des obligations convertibles souscrites par une entité gérée par Heights Capital Management).

