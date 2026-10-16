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GenSight Biologics finalise son augmentation de capital de 1 million d'euros
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 18:04

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La société biopharmaceutique française a annoncé le règlement-livraison de sa levée de fonds d'un montant de 1 000 000,208 euros, initiée le 8 octobre dernier.

L'opération a donné lieu à l'émission de près de 2,597 millions d'actions nouvelles, près de 11,940 bons de souscription d'actions préfinancés et 14,537 millions de bons de souscription d'actions investisseurs.

GenSight Biologics est spécialisée dans le développement de thérapies géniques ciblées pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, basées sur les technologies MTS (Mitochondrial Targeting Sequence) et l'optogénétique.

Son produit phare, le GS010 (lenadogene nolparvovec), est actuellement en Phase III de développement clinique pour traiter la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie mitochondriale rare entraînant une cécité irréversible chez les jeunes adultes.

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