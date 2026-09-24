Genoway : Un S1 affecté par les investissements du Plan Route50+DATA

Une perte étroitement liée à l’accélération de la mise en œuvre du plan Route50+DATA
Malgré des revenus d’activité totaux (intégrant l’activité en Chine) en croissance de 10% au S1 à 10,9M€, le chiffre d’affaires publié par genOway est en recul de 12,3% à 8,42 M€ (la filiale chinoise, détenue à 45% n’étant pas consolidée). Alors que les revenus de son cœur d’activité, la vente de « Modèles Catalogue », progressent de 7% au S1, ce recul du chiffre d’affaires s’explique d’une part par un manque à gagner d’environ 1 M€ sur l’activité « Modèles Sur Mesure », désormais non stratégique, et d’autre part par l’absence d’un revenu exceptionnel qui avait apporté 0,7 M€ de CA au S1 2025.
Ce recul du chiffre d’affaires impacte directement l’EBITDA, mais une analyse plus détaillée fait ressortir que l’essentiel de la perte est lié à l’accélération du Plan Route50+DATA. Outre les achats consommés relatifs à cette accélération, qui ont pesé pour 0,82 M€, l’intégration de Bioaster, les dépenses de R&D, le coût de lancement de la filiale japonaise, les frais de formations des franchisés et des équipes, etc. ont engendrés une charge additionnelle de 1,66 M€ par rapport au S1 2024 (2,1 M€ contre 0,44 M€ au S1 2025), alors que le CA lié à ces développements reste encore faible.
Recommandation
L’accélération tant à l’International que dans la Data pèsera certes sur l’exercice 2026 mais devrait à terme être un véritable facteur de différenciation et d’accélération. Nous maintenons notre recommandation Achat avec un OC ajusté à 3,8€ (vs 4,3€) compte tenu de la révision de nos estimations et de l’évolution des taux.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer