Genoway : Activité économique en croissance de 10%

Forte progression des Modèles Catalogue, cœur d’activité
Les revenus revenus totaux du 1er semestre 2026 ressortent à 10,9 M€ vs 9,9 M€ au S1 2025, en croissance de 10%. Pour rappel, le chiffre d’affaires publié au S1 2025, qui n’intégrait pas les revenus d’activité totaux de la Chine, mais les revenus de licences perçus par genOway, était de 9,6 M€.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation Achat avec un OC ajusté à 4,3€ (vs 4,4€) compte tenu de l’évolution du nombre de titres.
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