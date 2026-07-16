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Genoway : Activité économique en croissance de 10%
information fournie par EuroLand Corporate 16/07/2026 à 08:12

Forte progression des Modèles Catalogue, cœur d’activité


Les revenus revenus totaux du 1er semestre 2026 ressortent à 10,9 M€ vs 9,9 M€ au S1 2025, en croissance de 10%. Pour rappel, le chiffre d’affaires publié au S1 2025, qui n’intégrait pas les revenus d’activité totaux de la Chine, mais les revenus de licences perçus par genOway, était de 9,6 M€.


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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 16/07/2026 à 08:12:13.

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