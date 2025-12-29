 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Genmab va interrompre le développement clinique de l'acasunlimab
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 15:02

Genmab a annoncé vouloir interrompre le développement clinique de l'acasunlimab.

Cette décision a été prise dans le cadre de l'orientation stratégique de Genmab sur les opportunités les plus créatrices de valeur dans son portefeuille en phase avancée et à la suite d'une évaluation approfondie du paysage concurrentiel en évolution.

Genmab souhaite concentrer ses ressources sur les programmes ayant le plus fort potentiel d'impact, notamment EPKINLY (epcoritamab), petosemtamab et rinatabart sesutecan (Rina-S).

Cette décision n'impacte pas les prévisions financières de Genmab pour l'année 2025 précise le groupe.

" Après mûre réflexion, nous avons décidé d'arrêter le programme d'acasunlimab. Bien que les données aient été encourageantes, les opportunités convaincantes que nous voyons dans notre pipeline avancé nous ont conduits à concentrer nos investissements là où nous pensons pouvoir apporter le plus grand bénéfice aux patients et aux actionnaires" a déclaré Jan van de Winkel, Ph.D., Directeur Général de Genmab.

"Nous sommes très motivés par l'élan d'EPKINLY, de petosemtamab et de Rina-S, et nous restons déterminés à exécuter ces programmes avec rapidité et rigueur" rajoute Jan van de Winkel.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street recule, affaiblie par la tech
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:09 

    La Bourse de New York évolue en baisse lundi, entamant dans le rouge la dernière semaine d'échanges de l'année avec des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,30%, l'indice Nasdaq reculait de 0,56% et l'indice ... Lire la suite

  • Un avion de chasse Mirage 2000 de l’armée de l’air taïwanaise décolle de la base aérienne de Hsinchu le 29 décembre 2025. ( AFP / CHENG Yu-chen )
    La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:03 

    La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Câbles sous-marins: Prysmian s'allie avec Fincantieri dans les télécommunications
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.12.2025 15:53 

    Le leader mondial des câbles industriels, l'Italien Prysmian, s'est allié avec le constructeur naval Fincantieri pour racheter Xtera, un concepteur de câbles sous-marins dans le secteur stratégique des télécoms, ont annoncé les trois sociétés lundi. Xtera sera ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street ouvre en baisse à la veille des "minutes" de la Fed
    information fournie par Reuters 29.12.2025 15:50 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les valeurs technologiques ayant effacé une partie de leurs ‍gains de la semaine dernière, tandis que la prudence reste de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank