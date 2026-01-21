 Aller au contenu principal
Genmab soutenu par les ventes de Darzalex
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 13:13

Genmab gagne plus de 2% à Copenhague, le laboratoire pharmaceutique ayant indiqué que les ventes nettes mondiales de Darzalex (daratumumab), y compris sous sa forme sous-cutanée, s'élevaient à 14,35 milliards de dollars en 2025, selon son partenaire J&J.

Plus précisément, le groupe de santé danois rapporte que les ventes nettes de ce médicament contre le myélome multiple se sont montées à 8,27 MdsUSD sur le territoire américain, et à 6,08 MdsUSD dans le reste du monde.

Genmab perçoit de la part de J&J des royalties sur les ventes nettes mondiales de Darzalex, tant par voie intraveineuse que sous-cutanée, dans le cadre d'une licence mondiale exclusive à J&J pour développer, fabriquer et commercialiser le daratumumab.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com.

