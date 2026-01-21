Genmab soutenu par les ventes de Darzalex
Plus précisément, le groupe de santé danois rapporte que les ventes nettes de ce médicament contre le myélome multiple se sont montées à 8,27 MdsUSD sur le territoire américain, et à 6,08 MdsUSD dans le reste du monde.
Genmab perçoit de la part de J&J des royalties sur les ventes nettes mondiales de Darzalex, tant par voie intraveineuse que sous-cutanée, dans le cadre d'une licence mondiale exclusive à J&J pour développer, fabriquer et commercialiser le daratumumab.
