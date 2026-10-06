Genmab en bonne santé, Schneider manque d'énergie

(Zonebourse.com) - La biotech danoise Genmab bondit après des résultats cliniques convaincants dans le sillage des résultats positifs de la veille, tandis que Clarkson profite de perspectives bien supérieures aux attentes. A l'inverse, Schneider Electric pâtit du prix de l'acquisition de PTC et Norsk Hydro des perturbations de sa raffinerie brésilienne.

Actions en hausse

Genmab ( 7,6%) : la biotech danoise s'envole après des résultats de phase 3 très supérieurs aux attentes pour l'epcoritamab dans le lymphome diffus à grandes cellules B. Le traitement réduit de 51% le risque de progression ou de décès. SEB maintient sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours de 2 600 à 3 000 couronnes danoises. Le titre prolonge ainsi la forte hausse enregistrée la veille.

Clarkson ( 6,7%) : le numéro un mondial des services maritimes anticipe un bénéfice sous-jacent avant impôt d'au moins 135 millions de livres pour l'exercice 2026, soit près de 20 millions de plus que le consensus. Le groupe fait état d'une activité "très solide" en août et septembre.

Neinor ( 4,4%) : le promoteur immobilier espagnol bénéficie d'un double catalyseur. Le groupe a relevé lundi soir ses perspectives pour le troisième trimestre 2026 et annoncé la création d'une coentreprise avec Orion VI European 2 pour développer près de 1 100 logements en Espagne. Neinor Homes ne détiendra que 10% de cette structure, mais l'opération est bien accueillie par les investisseurs.

Wärtsilä ( 3,8%) : le fabricant finlandais de moteurs et de systèmes marins progresse après le relèvement de la recommandation de Goldman Sachs, qui passe de neutre à acheter. La banque rehausse également son objectif de cours de 34 à 35 euros.

Banco de Sabadell ( 2,9%) : la quatrième banque espagnole profite de l'entrée amicale de BPCE à hauteur de 7% de son capital, une participation valorisée à environ 1,19 milliard d'euros. Le groupe français, qui n'entend pas dépasser 9,9%, vise un siège au conseil d'administration et des coopérations commerciales d'ici début 2027.

AstraZeneca ( 2,1%) : le laboratoire anglo-suédois progresse après l'annonce d'un investissement de plus d'un milliard de dollars dans le Massachusetts. AstraZeneca prévoit notamment l'ouverture à Cambridge d'un centre mondial de R&D réunissant près de 2 000 chercheurs. Au total, le groupe s'est engagé à investir 50 milliards de dollars aux États-Unis.

Actions en baisse

Vend Marketplace (-9,9%) : la plateforme norvégienne plonge après une sévère dégradation de Nordea. La banque abaisse sa recommandation de deux crans, passant directement d'acheter à vendre, et réduit son objectif de cours de 315 à 130 couronnes norvégiennes.

Aperam (-4,6%) : le producteur luxembourgeois d'acier inoxydable confirme ses perspectives pour le troisième trimestre 2026, avec un EBITDA ajusté attendu entre 90 et 130 millions d'euros, en baisse par rapport au deuxième trimestre. Ces prévisions déçoivent le marché, à un mois de la publication des résultats trimestriels prévue le 6 novembre.

Schneider Electric (-1,3%) : le spécialiste français de la gestion de l'énergie recule au lendemain de l'annonce du rachat de l'éditeur américain PTC pour 23,7 milliards de dollars, un prix jugé élevé par le marché. JPMorgan reste neutre sur le titre et abaisse son objectif de cours de 345 à 310 euros.

Gjensidige Forsikring (-1,1%) : l'assureur norvégien est pénalisé par Jefferies, qui abaisse sa recommandation d'acheter à conserver et ramène son objectif de cours de 311 à 272 couronnes norvégiennes. La banque estime que le ralentissement des hausses de tarifs dans l'assurance en Norvège limite désormais le potentiel de progression du titre.

Norsk Hydro (-1%) : le producteur norvégien d'aluminium recule après avoir annoncé un impact pouvant atteindre 210 millions de dollars au second semestre 2026 en raison de perturbations dans l'approvisionnement en gaz naturel de sa raffinerie brésilienne Alunorte. Goldman Sachs abaisse son objectif de cours à 100 couronnes norvégiennes, tandis que SB1 Markets le ramène à 78 couronnes et réitère sa recommandation de vente.

Renault (-0,7%) : le constructeur automobile français recule après l'annonce du départ surprise de son directeur financier, Duncan Minto, moins de deux ans après sa prise de fonctions. Sa remplaçante, Carine Damois, en provenance de Michelin, prendra ses fonctions le 14 novembre.

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