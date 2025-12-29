Genmab abandonne le développement d'une thérapie expérimentale contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Genmab GMAB.CO va arrêter le développement de sa thérapie expérimentale à base d'anticorps pour traiter le cancer qui était en phase finale d'essais, a déclaré lundi le fabricant danois de médicaments.

La société avait assumé l'entière responsabilité du développement et de la commercialisation potentielle de l'acasunlimab en 2024, après que BioNTech 22UAy.DE a choisi de ne pas poursuivre l'étude de la thérapie.

L'acasunlimab est un anticorps bispécifique conçu pour produire une réponse antitumorale en activant un récepteur appelé 4-1BB sur les cellules T et les cellules tueuses naturelles.

Il était en phase finale de développement pour les tumeurs solides, y compris le cancer du poumon non à petites cellules métastatique.

"Bien que les données soient encourageantes, les opportunités convaincantes que nous voyons dans notre portefeuille de produits en phase finale nous ont amenés à concentrer nos investissements là où nous pensons pouvoir apporter le plus grand bénéfice aux patients et aux actionnaires", a déclaré Jan van de Winkel, directeur général de Genmab.

Genmab concentrera ses ressources sur des programmes comprenant les thérapies anticancéreuses Epkinly, petosemtamab et rinatabart sesutecan, qui sont également en phase avancée de développement.

La société a eu accès au petosemtamab grâce au rachat , en septembre, du fabricant néerlandais de médicaments anticancéreux Merus, pour un montant de 8 milliards de dollars . Le médicament est testé pour des types decancers de la tête et du cou.

Rinatabart sesutecan, qui appartient à une classe de médicaments connus sous le nom de conjugués anticorps-médicaments, est étudié pour le cancer de l'ovaire et de l'endomètre.

La décision d'arrêter le développement de l'acasunlimab n'a pas d'impact sur les prévisions de Genmab pour l'année 2025, a ajouté la société.

Les actions de Genmab cotées en bourse aux États-Unis se négociaient à 32,72 dollars, soit une baisse de 2 %, dans les échanges avant la mise sur le marché.