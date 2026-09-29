Genfit voit son horizon de trésorerie au-delà de fin 2028

genfit (crédit photo : genfit )

Genfit indique qu'il disposait de 113,8 MEUR de trésorerie et équivalents de trésorerie à fin juin 2026, contre 101,1 MEUR six mois plus tôt, ce qui devrait permettre à la société biopharmaceutique de couvrir ses dépenses opérationnelles et en capital au-delà de la fin de 2028.

Le premier semestre 2026 se solde par un résultat net négatif de 26,1 MEUR, contre un résultat net négatif de 10 MEUR un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de 21,1 MEUR, provenant presque exclusivement des royalties générées dans le cadre de l'accord avec Ipsen.

"Iqirvo continue d'afficher des performances supérieures à nos attentes, avec des revenus de redevances qui ont plus que triplé au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l'an dernier", souligne d'ailleurs le directeur général Pascal Prigent.

Les charges d'exploitation se sont tassées de 5% à 33,8 MEUR, avec une diminution des frais de recherche et développement, principalement en raison de l'arrêt du programme VS-01-ACLF en 2025, ainsi que des frais généraux et administratifs.

"Nous sommes en cours de lancement de trois études distinctes de phase 2 dont les résultats sont attendus l'an prochain, chacune ciblant une pathologie complexe pour laquelle nous estimons que nos programmes sont susceptibles d'apporter un bénéfice significatif", précise Pascal Prigent.