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Genfit sans réaction malgré une bonne nouvelle et le soutien de Kepler Cheuvreux
information fournie par AOF 09/06/2026 à 15:57

(Zonebourse.com) - Genfit oscille autour de l'équilibre à la Bourse de Paris ( 0,34%, 8,80 euros) en dépit de l'annonce, lundi soir, du lancement de NASHnext.

L'accès à NASHnext de Labcorp, un test de diagnostic destiné à identifier les patients atteints d'une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) à risque basé sur NIS4, la technologie diagnostique non invasive propriétaire de Genfit, est désormais disponible.

NASHnext de Labcorp est une interface numérique offrant au patient un nouveau canal d'accès aux professionnels de santé.

Pour Kepler Cheuvreux, il s'agit d'une étape très positive, car cela fait passer l'opportunité des diagnostics de la MASH d'un élément largement négligé de l'histoire de Genfit à une opportunité concrète d'accès commercial.

Toujours selon les analystes, c'est de bon augure pour la société française qui a précisé que ce lancement intervenait "en prévision d'une décision de remboursement par Medicare/Medicaid".

Kepler Cheuvreux ajoute qu'à mesure que les traitements de la MASH gagnent du terrain, l'identification non invasive et évolutive des patients à risque devrait devenir de plus en plus cruciale, en particulier en médecine générale, en endocrinologie et plus largement dans le parcours de soins métaboliques.

Le broker a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre Genfit, avec une cible de cours de 15 euros, soit un potentiel d'appréciation d'environ 70%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/06/2026 à 15:57:00.

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