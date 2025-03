Genfit: royalty financing mis en oeuvre avec HCRx information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 13:35









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Genfit indique avoir finalisé la mise en oeuvre d'un royalty financing avec HCRx d'un montant maximum de 185 millions d'euros à la suite de l'approbation unanime des obligataires des OCEANEs 2025.



'Ce closing a déclenché un premier versement de 130 millions d'euros, avec la possibilité de recevoir 55 millions d'euros supplémentaires en fonction de l'atteinte d'objectifs à court terme', précise le spécialiste des maladies rares du foie.



Ce financement non dilutif allonge l'horizon de trésorerie au-delà de la fin de l'année 2027 et permet de financer les efforts de R&D de Genfit. Il renforce ainsi la capacité de développement de son portefeuille centré sur sa franchise ACLF.



Genfit emploiera 61,66 millions d'euros pour racheter 1.882.891 OCEANEs 2025 après l'exercice de leur option de vente par certains porteurs, réduisant le montant nominal de la dette convertible de la société à 586.000 euros.





