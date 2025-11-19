 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 980,02
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Scission de Vivendi: l'avocat général s'apprête à préconiser de "casser" l'arrêt de la cour d'appel
information fournie par Boursorama avec AFP 19/11/2025 à 14:03

( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'avocat général de la Cour de cassation préconise, dans un avis consulté mercredi par l'AFP, de "casser" l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui estimait, en avril dernier, que la société Vivendi était "contrôlée de fait" par Vincent Bolloré.

L'enjeu de l'arrêt de la Cour de cassation, qui sera rendu fin novembre, est de savoir si oui ou non M. Bolloré contrôle la société Vivendi, auquel cas il devrait indemniser les petits actionnaires en rachetant les titres restants, à hauteur de plusieurs milliards d'euros.

"Parmi le faisceau d’indices retenus par la cour d’appel pour démontrer le contrôle de fait de Bolloré sur Vivendi, la cour d’appel a relevé la particulière influence de M. Vincent Bolloré sur les actionnaires, compte tenu de ses fonctions au sein des instances dirigeantes et de son autorité personnelle", affirme l'avocat général dans son avis, révélé par le journal Le Monde.

"Or, ces éléments sont impropres à établir le contrôle de la société Bolloré sur Vivendi au sens du 3 du I de l’article L. 233-3 du code de commerce", indique-t-il dans la foulée.

L'avis ne sera pas forcément suivi par la Cour de cassation, dont l'audience publique se tiendra le 25 novembre. Mais selon Le Monde, la Cour aurait fait savoir aux parties qu'une "cassation sans renvoi" était "envisagée", empêchant ainsi toute nouvelle audience en cour d'appel.

Lors de la scission du groupe, qui remonte à fin 2024, Vivendi a été découpé en quatre entités cotées: Canal+ (médias) à Londres, Havas (communication) à Amsterdam, Louis Hachette Group (édition) à Paris et coté sur le marché Euronext Growth, ainsi que la holding, qui est restée cotée à la Bourse à Paris.

Sur ce marché parisien mercredi, l'action de Vivendi, dont le cours a brièvement été suspendu après la parution de l'article du Monde, perdait 12,61% vers 12H30, à 2,31 euros, dans un marché stable.

Si l'avis de l'avocat général était suivi, ce serait "un scandale", a réagi auprès de l'AFP Catherine Berjal, associée gérante de Ciam, fonds actionnaire minoritaire de la société qui conteste depuis le début l'opération de scission, faisant savoir que le fonds porterait l'affaire "devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)", le cas échéant.

Contactés par l'AFP, Vivendi et le groupe Bolloré n'ont pas réagi dans l'immédiat.

Valeurs associées

VIVENDI
2,4980 EUR Euronext Paris -13,68%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.11.2025 14:52 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Semrush, Adobe, Amazon) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% ... Lire la suite

  • Le logo de Vivendi est visible à Paris
    Vivendi chute, la perspective d'une OPA de Bolloré s'éloigne
    information fournie par Reuters 19.11.2025 14:30 

    Vivendi chute mercredi à la Bourse de Paris après des informations du quotidien Le Monde selon lesquelles la Cour de cassation pourrait se prononcer en faveur du groupe Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi contestée par un de ses actionnaires minoritaires, ... Lire la suite

  • Nvidia Voyager (Crédit: / Nvidia)
    Nvidia dévoilera ses comptes trimestriels et ses perspectives ce soir
    information fournie par AOF 19.11.2025 14:30 

    (AOF) - Nvidia publiera ses comptes du troisième trimestre ce soir après la clôture. Le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle cible en moyenne 54 milliards de dollars de ventes, tandis que Wall Street cible 55 milliards de dollars. ... Lire la suite

  • Le directeur de l'IGPN, Stéphane Hardouin, le 17 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Le patron de l'IGPN veut renforcer le contrôle des cellules de déontologie
    information fournie par AFP 19.11.2025 14:28 

    Le directeur de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), Stéphane Hardouin, a dit mercredi vouloir renforcer le contrôle sur les cellules de déontologie locales pour prévenir les "conflits d'intérêts", tout en contestant les accusations d'impunité portées ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank